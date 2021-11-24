Экономика

12:04 24.11.2021

Мининфраструктуры совместно с Минэкономики разрабатывает стратегию развития судостроения

1 мин читать
Мининфраструктуры совместно с Минэкономики разрабатывает стратегию развития судостроения

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством экономики разрабатывают стратегию развития судостроения в стране.

"Сейчас мы создаем условия для развития водного транспорта. Появляется спрос на суда, и нам важно дать толчок и для развития украинской промышленности. Поэтому мы работаем совместно с Министерством экономики над стратегией судостроения, которая включает правовые и финансовые механизмы", - сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что время для создания национального пароходства - по аналогии с работой над созданием национальной авиакомпанией - еще не пришло.

"Пока говорить об этом рано. Для начала государство должно создать условия для развития судоходства под украинским флагом для предприятий всех форм собственности. Мы однозначно хотим повысить привлекательность украинского флага", - подчеркнул Кубраков

По его словам, законопроекты, которые для этого нужны, или уже подготовлены, или готовятся.

Ранее глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины Виталий Киндратив заявил о планах повысить престиж украинского флага на международном рынке перевозок.

Теги: #стратегия #судостроение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:24 17.11.2021
"Укрзализныця" планирует провести ревизию своей стратегии

"Укрзализныця" планирует провести ревизию своей стратегии

17:01 11.11.2021
Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

12:56 08.11.2021
Водородная стратегия Украины будет представлена весной 2022 года – Минэнерго

Водородная стратегия Украины будет представлена весной 2022 года – Минэнерго

03:04 22.10.2021
Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС - постановление

Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС - постановление

11:12 21.10.2021
Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

20:35 15.10.2021
В СНБО утвердили стратегию биобезопасности и биозащиты Украины - Данилов

В СНБО утвердили стратегию биобезопасности и биозащиты Украины - Данилов

15:42 12.10.2021
Кабинет Министров принял стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы

Кабинет Министров принял стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы

12:34 30.09.2021
Лидер "Голоса" отмечает отсутствие стратегии Украины во внешней политике из-за реакции власти на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2"

Лидер "Голоса" отмечает отсутствие стратегии Украины во внешней политике из-за реакции власти на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2"

18:45 29.09.2021
Развитие R&D станет одним из ключевых аспектов новой стратегии фармкомпании "Фармак"

Развитие R&D станет одним из ключевых аспектов новой стратегии фармкомпании "Фармак"

14:35 29.09.2021
Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украине нужно говорить с ЕС о либерализации рынка перевозок- Кубраков

Промпроизводство в Украине в октябре-2021 выросло на 1,4% после месяца снижения – Госстат

Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря и меры по поддержке населения в период повышения мировых цен на газ

Украина реализовывает 8 проектов ЕБРР на сумму EUR1,68 млрд - Минфин

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня-2022

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры рассматривает введение режима спецобязательств для авиакомпаний с целью стимулирования внутренних авиаперевозок

БЭБ укомплектовало штат на 30%, ожидает постановления о запуске

Мининфраструктуры в 2022 г. ожидает реализации двух пилотных проектов концессии автодорог в партнерстве с IFC и EBRD

Аудит долга Молдовагаза перед Газпромом будет завершен до 1 мая, заверяет вице-премьер Молдовы

Донецкая и Луганская области обладают большим туристическим потенциалом, однако он пока нереализованы в полной мере – глава Гостуризма

Украине нужно говорить с ЕС о либерализации рынка перевозок- Кубраков

Промпроизводство в Украине в октябре-2021 выросло на 1,4% после месяца снижения – Госстат

Украинские авиакомпании наравне с "Укрзализныцей" готовы конкурировать за возможность оплаты билетов из выплат вакцинированным гражданам

Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания в координации с США используют стратегические запасы нефти - Белый дом

Мининфраструктуры хочет сократить до 50% дивиденды для инфраструктурных компаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА