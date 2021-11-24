Мининфраструктуры совместно с Минэкономики разрабатывает стратегию развития судостроения

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством экономики разрабатывают стратегию развития судостроения в стране.

"Сейчас мы создаем условия для развития водного транспорта. Появляется спрос на суда, и нам важно дать толчок и для развития украинской промышленности. Поэтому мы работаем совместно с Министерством экономики над стратегией судостроения, которая включает правовые и финансовые механизмы", - сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что время для создания национального пароходства - по аналогии с работой над созданием национальной авиакомпанией - еще не пришло.

"Пока говорить об этом рано. Для начала государство должно создать условия для развития судоходства под украинским флагом для предприятий всех форм собственности. Мы однозначно хотим повысить привлекательность украинского флага", - подчеркнул Кубраков

По его словам, законопроекты, которые для этого нужны, или уже подготовлены, или готовятся.

Ранее глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины Виталий Киндратив заявил о планах повысить престиж украинского флага на международном рынке перевозок.