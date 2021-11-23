Экономика

16:55 23.11.2021

Донецкая и Луганская области обладают большим туристическим потенциалом, однако он пока нереализованы в полной мере – глава Гостуризма

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Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив считает, что Донецкая и Луганская области обладают большим туристическим потенциалом, однако он пока нереализован в полной мере.

"Я приятно удивлена. Мне очень хочется, чтобы мы открыли регион для большего количества украинцев. Сейчас нужно думать, как это сделать на следующий год, к началу осеннего сезона, когда люди активно путешествуют. У людей есть огромное желание развивать туризм. Это то, что вдохновляет помогать", - отметила Олеськив, сообщает пресс-служба Гостуризма в соцести Facebook.

Среди перспективных объектов Донбасса в Гостуризма отмечают Виллу Протце, Старокраматорский машиностроительный завод; домну бывшего Краматорского металлургического завода, Меловые скалы Краматорского регионального ландшафтного парка, а также архитектуру бельгийского наследия в Лисичанске Луганской области и два конных завода Беловодска.

 

Теги: #донецкая_область #туризм #луганская_область
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