Донецкая и Луганская области обладают большим туристическим потенциалом, однако он пока нереализованы в полной мере – глава Гостуризма

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив считает, что Донецкая и Луганская области обладают большим туристическим потенциалом, однако он пока нереализован в полной мере.

"Я приятно удивлена. Мне очень хочется, чтобы мы открыли регион для большего количества украинцев. Сейчас нужно думать, как это сделать на следующий год, к началу осеннего сезона, когда люди активно путешествуют. У людей есть огромное желание развивать туризм. Это то, что вдохновляет помогать", - отметила Олеськив, сообщает пресс-служба Гостуризма в соцести Facebook.

Среди перспективных объектов Донбасса в Гостуризма отмечают Виллу Протце, Старокраматорский машиностроительный завод; домну бывшего Краматорского металлургического завода, Меловые скалы Краматорского регионального ландшафтного парка, а также архитектуру бельгийского наследия в Лисичанске Луганской области и два конных завода Беловодска.