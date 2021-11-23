Украине нужно говорить с ЕС о либерализации рынка перевозок- Кубраков

Министерство инфраструктуры Украины выступает за либерализацию рынка перевозок с Евросоюзом.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что в ближайшее время в ЕС заработает новый пакет правил для перевозчиков, который значительно увеличит стоимость фрахта для резидентов стран ЕС.

"Мы пока работаем в своем законодательном поле и готовы заполнить дефицит перевозчиков в ЕС. Сейчас этому мешает только один фактор – разрешительная система со странами-соседями, которая фактически создает искусственный торговый барьер для нашего рынка. Мы считаем это нарушением наших прав по Соглашению об ассоциации с ЕС", - сказал он.

По словам Кубракова, Мининфраструктуры уже инициировало на уровне Еврокомиссии диалог относительно либерализации транзитных грузовых автоперевозок, а в скором времени ожидаются соответствующее официальные шаги и со стороны Министерства экономики.

"Запад активно инвестирует в экспорто-ориентированные предприятия, строит здесь заводы, потому что в Украине все еще более дешевая рабочая сила, это выгодно. Они открывают здесь производство товаров, предназначенных для западных рынков. Но при этом, все эти компании постоянно сталкиваются с проблемой перемещения товаров через границу", - отметил министр.

Кубраков также напомнил, что когда Украина подписывала Соглашение об ассоциации с ЕС, квота авторазрешений от Польши составляла 200 тыс. в год. "В последние годы эта квота сократилась до 160 тыс., при том что товарооборот между нашими странами с того момента вырос в два раза, и наш экспорт в ЕС также существенно вырос. Мне не хочется так говорить, но более всего это напоминает какое-то искусственное ограничение для нашей экономики. И мы уже начали разговор о либерализации рынка перевозок в целом", - подчеркнул министр.

Он также считает, что Европа должна смотреть на отношения с Украиной более глобально, поскольку это уже не вопрос каких-то отдельных перевозчиков, но, в том числе, и вопрос европейских инвестиций в Украину, которые страдают.