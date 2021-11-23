Украинские авиакомпании наравне с "Укрзализныцей" готовы конкурировать за возможность оплаты билетов из выплат вакцинированным гражданам

Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями об участии в программе реализации выплат 1 тыс. грн вакцинированным гражданам.

"Мы, конечно же, поддерживаем эту идею, и понимаем, что вероятнее всего получателем этих средств в итоге будет именно "Укрзализныця". В то же время мы ведем диалог с украинскими авиакомпаниями, которые предварительно выразили готовность адаптировать цену и конкурировать за пассажиров. Сейчас уже четыре украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализации этой инициативы", - заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он также сообщил, что инфраструктурные предприятия, такие как "Укрзализныця" и международный аэропорт "Борисполь", принимают участие в рабочей группе вместе с Министерством цифровой трансформации и другими участниками.

"В конце года мы всегда имеем определенный рост пользования пассажирским транспортом. Но сейчас, когда начались ограничительные меры в связи с усилением эпидемии COVID-19, мы ощущаем некий отток пассажиров, соответственно, недополучаем прибыль. Поэтому, мы, конечно же, как пострадавшая в этой части отрасль, очень надеемся, что это нам поможет", - подчеркнул он.

По словам Кубракова, идея задействования в программе инфраструктурных компаний состоит именно в том, чтобы привитые украинцы могли оплатить поездки по Украине – для того, чтобы развивать внутренний туризм.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года, в ней может принять участие 6 тыс. субъектов бизнеса. Он уточнил, что средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через "Дию". На это в 2021 году будет предусмотрено 3 млрд грн из общего фонда бюджета и столько же - на следующий год с возможностью расширения финансирования. Выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий. При этом средства можно будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.