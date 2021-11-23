Экономика

15:09 23.11.2021

Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания в координации с США используют стратегические запасы нефти - Белый дом

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Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания в координации с США используют стратегические запасы нефти - Белый дом

США приняли решение использовать стратегические запасы нефти в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент работал со странами по всему миру, чтобы решить проблему снабжения, пока мир выходит из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.

"Благодаря лидерству президента Байдена и наших дипломатических усилий решение использовать нефть было принято параллельно с другими основными энергопотребляющими странами, в том числе Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией", - подчеркивается в документе.

Теги: #запасы #нефть
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