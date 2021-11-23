Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

Дорожники Луганской области в рамках президентской программы "Большое строительство" завершили капитальный ремонт более 100 км дороги между Сватово и Старобельском, этот отрезок является составной частью трассы Н-26 Чугуев – Меловое.

"В 2021 году в Луганской области отремонтировали почти 200 км дорог государственного значения. Среди приоритетных направлений последнего ремонтно-строительного сезона – трасса Н-26 Чугуев - Меловое. По маршруту Сватово - Старобельск восстановлено более 100 км дороги", - говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Кроме того, как сообщила Служба автомобильных дорог в Луганской области в Facebook, полностью завершился ремонт еще на одном маршруте от Старобельска. Речь идет о 40-км отрезке Н-21 от Старобельска до Навоайдара, который также был восстановлен по программе "Большое строительство".

"Еще год назад дорога Н-21 выглядела печально. Было немало нареканий от местных жителей. На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было совершенно изношено, а передвигаться по ней было опасно. Сегодня это современная, европейская дорога", – цитируется заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.

Отмечается, что работы на маршруте Старобельск - Навоайдар начались в 2020 году. К настоящему времени этот отрезок готов к сдаче в эксплуатацию. Также на выезде из Старобельска подготовлена площадка для установки передвижного габаритно-весового комплекса.

Всего по программе "Большое строительство" в течение трех лет (2020, 2021 и 2022 гг.) ремонтом планируется охватить около 650 км дорог Луганской области. Это более половины дорог государственного значения (1,2 тыс. км).

Ранее сообщалось, что по программе "Большое строительство" до конца 2024 года в Украине планируют обновить в общей сложности 24 тыс. км дорог.