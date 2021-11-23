Экономика

14:39 23.11.2021

Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

2 мин читать
Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

Дорожники Луганской области в рамках президентской программы "Большое строительство" завершили капитальный ремонт более 100 км дороги между Сватово и Старобельском, этот отрезок является составной частью трассы Н-26 Чугуев – Меловое.

"В 2021 году в Луганской области отремонтировали почти 200 км дорог государственного значения. Среди приоритетных направлений последнего ремонтно-строительного сезона – трасса Н-26 Чугуев - Меловое. По маршруту Сватово - Старобельск восстановлено более 100 км дороги", - говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Кроме того, как сообщила Служба автомобильных дорог в Луганской области в Facebook, полностью завершился ремонт еще на одном маршруте от Старобельска. Речь идет о 40-км отрезке Н-21 от Старобельска до Навоайдара, который также был восстановлен по программе "Большое строительство".

"Еще год назад дорога Н-21 выглядела печально. Было немало нареканий от местных жителей. На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было совершенно изношено, а передвигаться по ней было опасно. Сегодня это современная, европейская дорога", – цитируется заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.

Отмечается, что работы на маршруте Старобельск - Навоайдар начались в 2020 году. К настоящему времени этот отрезок готов к сдаче в эксплуатацию. Также на выезде из Старобельска подготовлена площадка для установки передвижного габаритно-весового комплекса.

Всего по программе "Большое строительство" в течение трех лет (2020, 2021 и 2022 гг.) ремонтом планируется охватить около 650 км дорог Луганской области. Это более половины дорог государственного значения (1,2 тыс. км).

Ранее сообщалось, что по программе "Большое строительство" до конца 2024 года в Украине планируют обновить в общей сложности 24 тыс. км дорог.

 

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 19.11.2021
Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

13:34 19.11.2021
Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

13:59 18.11.2021
Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

10:54 18.11.2021
Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

18:24 17.11.2021
Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

16:47 17.11.2021
В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

13:44 17.11.2021
Дорога Борисполь-Днепр будет возобновлена в ближайшие два года - замглавы "Укравтодора"

Дорога Борисполь-Днепр будет возобновлена в ближайшие два года - замглавы "Укравтодора"

13:24 16.11.2021
Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

12:49 16.11.2021
В Луганской области убит патрульный полицейский, его табельное оружие похищено - полиция

В Луганской области убит патрульный полицейский, его табельное оружие похищено - полиция

12:04 16.11.2021
"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря и меры по поддержке населения в период повышения мировых цен на газ

Украина реализовывает 8 проектов ЕБРР на сумму EUR1,68 млрд - Минфин

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня-2022

В Беларуси заявляют, что возобновили поставки электроэнергии в Украину

"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры хочет сократить до 50% дивиденды для инфраструктурных компаний

Нефть продолжает дешеветь, Brent - $79,02 за баррель

Шмыгаль: развитие науки является предпосылкой экономического роста государства

Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря и меры по поддержке населения в период повышения мировых цен на газ

Цена газа в Европе снова выше $1000/тыс. куб. м из-за наступающих холодов и сокращения ветрогенерации

Украина реализовывает 8 проектов ЕБРР на сумму EUR1,68 млрд - Минфин

Приватизация 30 объектов спиртовой отрасли уже принесла госбюджету 1,05 млрд грн – ФГИ

НБУ планирует запретить анонимное обращение к клиентам при урегулировании просроченной задолженности

Нардепы инициируют создание ВСК по расследованию фактов, которые привели к потерям доходной части госбюджета

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня-2022

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА