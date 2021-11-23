Экономика

14:31 23.11.2021

Нефть продолжает дешеветь, Brent - $79,02 за баррель

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Нефть продолжает дешеветь, Brent - $79,02 за баррель

 Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем во вторник на ожиданиях скоординированных действий США и некоторых других стран по продаже этого энергоресурса из стратегических запасов.

Индия планирует на текущей неделе продать около 5 млн баррелей из запасов своих НПЗ, сообщили источники Bloomberg. Это соответствует менее чем половине ежедневного объема потребления нефти в стране, однако решение о высвобождении резервов является значимым, поскольку показывает, что потребители готовы объединиться в борьбе с контролем ОПЕК за рынками, пишет Bloomberg.

Президент США Джо Байден также планирует объявить о решении использовать нефть из стратегического запаса. Официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно со Штатами об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Япония и Южная Корея.

Влияние скоординированной продажи нефти из резервов стран будет зависеть от периода времени, за который будут осуществляться поставки, и от объемов продаваемого сырья. Высвобождение более 60 млн баррелей примерно за месяц будет рассматриваться рынком, как "очень негативный фактор для ценообразования", считает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дар.

"Эта ситуация складывается в то время, когда рынок меняется, а мировые запасы нефти растут. Значит, это может привести к более резкому падению цен, чем вы думаете" - отметил он.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на $0,68 (на 0,85%) - до $79,02 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем снижаются на $1,01 (на 1,32%) - до $75,74 за баррель.

Теги: #нефть
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