Экономика

12:58 23.11.2021

Шмыгаль: развитие науки является предпосылкой экономического роста государства

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Шмыгаль: развитие науки является предпосылкой экономического роста государства

Государство уделяет особое внимание развитию науки и исследовательской инфраструктуры, поддержке молодых талантливых украинских ученых, ведь именно такой путь является предпосылкой экономического роста.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с президентом Национальной академии наук Украины Анатолием Загородним.

Согласно пресс-службе правительства, Загородний проинформировал премьер-министра о ходе реформирования Национальной академии наук, в частности, о создании Научно-технического совета для усиления производственного потенциала в сфере оборонно-промышленного комплекса.

По словам руководителя НАНУ, благодаря поддержке правительства реализуются программы обеспечения жильем молодых ученых. В 2021 году было существенно увеличено финансирование исследовательских лабораторий и групп молодых ученых.

В связи с этим Шмыгаль отметил, что поддержка молодых ученых должна активно распространяться на все регионы Украины.

Теги: #шмыгаль #наука
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