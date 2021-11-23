Экономика

12:22 23.11.2021

Цена газа в Европе снова выше $1000/тыс. куб. м из-за наступающих холодов и сокращения ветрогенерации

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Цена газа в Европе снова выше $1000/тыс. куб. м из-за наступающих холодов и сокращения ветрогенерации

Спотовая цена газа в Европе снова выше $1000 за тысячу кубометров после однодневного проседания ниже этого уровня.

Во вторник цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 90,695 евро за МВт.ч, то есть $1054 за тысячу кубометров. Торги открылись с отметки $998 и ранее снижались до $959 за тысячу кубометров.

На этой неделе в Европе ожидается дальнейшее сезонное понижение температуры воздуха. В среднем в ноябре в регионе почти на два градуса холоднее, чем годом ранее.

Новая неделя началась со слабых показателей работы ветряной генерации - она обеспечила всего 12,6% энергобаланса Европы при среднем показателе 14,8% (максимум 19,7%) за прошлую неделю. В ближайшие дни в регионе ожидается слабоветренная погода, что сокращает возможности ветрогенерации.

Теги: #газ #европа
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