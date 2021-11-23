Экономика

11:13 23.11.2021

Украина реализовывает 8 проектов ЕБРР на сумму EUR1,68 млрд - Минфин

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Украина реализовывает 8 проектов ЕБРР на сумму EUR1,68 млрд - Минфин

Украина в настоящее время реализует восемь проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на общую сумму EUR1,68 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи с новоназначенным вице-президентом банка по вопросам политики и партнерства Марком Боуменом, а также с замдиректора Совета директоров ЕБРР Артемом Шевалевым, вице-президентом ЕБРР Аланом Пи и директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"По состоянию на ноябрь мы успешно реализуем восемь проектов ЕБРР на сумму EUR1,68 млрд. Кредитные средства банка - это возможность воплотить важные проекты в Украине. Мы и в дальнейшем заинтересованы в усилении сотрудничества в приоритетных для страны направлениях – инфраструктуре и энергетике", – цитирует пресс-служба министра финансов.

Стороны также обсудили принятие законопроекта №5600, призванного создать дополнительный ресурс для бюджета Украины в 2022 году, добавила пресс-служба.

По ее данным, участники встречи подняли вопросы текущего состояния реализации проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, банковском секторе, в промышленности и в сфере природных ресурсов.

"ЕБРР остается самым крупным институциональным кредитором в Украине. По состоянию на ноябрь 2021 года совокупный объем выделенного стране финансирования в государственном, частном и муниципальном секторах составляет EUR15,3 млрд в рамках 505 проектов", – указал Минфин.

Уточняется, что в 2021 году вступили в силу два соглашения относительно проекта электрификации украинской железной дороги - "Электрификация железнодорожного направления Долинская – Николаев - Колосовка" и проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

Вместе с тем стороны обсудили присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что является первым шагом на пути к вхождению ЕБРР в капитал этого банка, добавил Минфин.

Теги: #ебрр #марченко #минфин
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