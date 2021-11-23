Экономика

10:53 23.11.2021

Приватизация 30 объектов спиртовой отрасли уже принесла госбюджету 1,05 млрд грн – ФГИ

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Приватизация 30 объектов спиртовой отрасли уже принесла госбюджету 1,05 млрд грн – ФГИ

На онлайн-аукционах с октября 2020 года приватизированы 30 спиртовых предприятий на сумму свыше 1,7 млрд грн, из них 1,05 млрд грн уже уплачено инвесторами в государственный бюджет Украины, сообщил Фонд госимущества (ФГИ) в Facebook в понедельник вечером.

"Сегодня с уверенностью можем сказать, что демонополизация спиртовой отрасли в Украине произошла! На прозрачных аукционах приватизированы 30 спиртовых предприятий на сумму свыше 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн из которых уже уплачено инвесторами в государственный бюджет, еще 37 млн поступили в качестве пени и гарантийных взносов за отказ от результатов аукциона", - цитируется в сообщении замглавы ведомства Тарас Елейко.

По данным ФГИ, еще год назад Украина вместе с Беларусью были единственными странами в мире с государственными монополиями на производство спирта, однако стартовавшая 1 июля 2020 года реформа в отрасли дала мощный стимул для ее развития.

Фонд напомнил, что к концу этого года должны состояться три аукциона по приватизации спиртовых активов - Узловского (с.Узловое и Радехов Львовской обл.), Тростянецкого (пгт Тростянец и с.Севериновка Винницкой обл.) и Уладивского заводов (с.Уладивка Винницкой обл.).

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Руководитель ГП "Укрспирт" Сергей Блескун в августе 2021 года заявил, что инвесторы уже перечислили средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия "Укрспирт", 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества, в управлении ГП остаются 12 объектов.

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, всего от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счет продажи крупных объектов.

 

Теги: #приватизация #фги #спиртзаводы
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