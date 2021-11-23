Нардепы инициируют создание ВСК по расследованию фактов, которые привели к потерям доходной части госбюджета

Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных деяий, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.

Соответствующий проект постановления №6340 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, сообщается на сайте парламента.

Авторами проекта являются народные депутаты из фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и группы "Довира".

Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.