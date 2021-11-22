Экономика

20:55 22.11.2021

Теневой рынок труда в 2020г потеснил контрабанду в антирейтинге крупнейших по объему схем минимизации уплаты налогов - исследование CASE

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Теневой рынок труда в 2020г потеснил контрабанду в антирейтинге крупнейших по объему схем минимизации уплаты налогов - исследование CASE

Теневой рынок труда и выплата зарплат в "конвертах" в 2020 году привели к наибольшим потерям государственного бюджета по сравнению с другими схемами минимизации уплаты налогов – 110-150 млрд грн в год, потеснив в антирейтинге контрабанду и нарушение таможенных правил (70-120 млрд грн в год), говорится в исследовании Центра социально-экономических исследований CASE Украина Института социально-экономической трансформации.

Как отмечают авторы исследования, контрабанда и нарушение таможенных правил возглавляли антирейтинг схем по минимизации налогов на протяжении четырех лет.

По оценкам CASE, из-за контрафактной продукции госбюджет теряет 38-43 млрд грн в год, из-за незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета и фиктивного предпринимательства - 24-30 млрд грн, из-за теневого рынка аренды земли – 10-46,5 млрд грн, из-за злоупотреблений налоговыми льготами и преференциями - 6-10 млрд грн, из-за искривления базы налогообложения (сокрытия объемов продаж) - 1-6,3 млрд грн.

Авторы исследования отмечают важность проведения институциональной реформы Государственной таможенной службы, налаживания обмена таможенной информацией с другими странами, повышения материального обеспечения пограничников и обеспечения эффективности Бюро экономической безопасности для решения таких проблем.

Помимо этого, Украине следует либерализовать архаическое трудовое законодательство, снизить нагрузку на фонд оплаты труда к целевому показателю 20%, отмечают в CASE.

CASE также видит необходимость заменить "слишком широкую фискализацию" второй и третьей групп плательщиков единого налога на упрощенной системе - на применение регистраторов расчетных операций (РРО) исключительно на рисковые категории налогоплательщиков, а также радикально упростить администрирование налогов и сделать его менее уязвимым к коррупционному давлению через реформу корпоративного налога (налога на выведенный капитал).

Теги: #налоги #исследование #уклонение
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