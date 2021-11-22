Экономика

17:03 22.11.2021

Президент США выдвинул Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС

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Президент США выдвинул Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, сообщил Белый дом в понедельник.

При этом Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя.

"Я полностью уверен в том, что председатель Пауэлл и доктор Брейнард обеспечат сильное руководство, в котором нуждается наша страна, после того, как последние 20 месяцев они проходили "испытание огнем", - говорится в заявлении Байдена.

Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в феврале 2022 года.

Теги: #джером_пауэлл #фрс
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