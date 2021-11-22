Украина хочет продлить транзитный газовый контракт на 15 лет, готова дать низкий тариф на объемы свыше 40 млрд куб. м - премьер

Украина рассчитывает на продление транзитного газового контракта еще на 15 лет, подтверждает готовность прокачки объемов сверх 40 млрд куб. м по низким тарифам, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение: мы готовы увеличить транзит еще на 55 млрд куб. м и этот объем готовы транзитировать по цене вдвое меньше, чем в существующем контракте", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Шмыгаль напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины способна обеспечивать надежный транзит природного газа свыше 40 млрд куб. м в год, которые предусмотрены существующим контрактом с "Газпромом" на 2021-2024 гг.

"Европа должна услышать и поверить, что украинская ГТС сегодня способна к такому транзиту, и что этот транзит будет самым дешевым. Тут вместе с политикой присутствуют и экономика, и техническая способность. Это очень важное заявление, которое очень серьезно воспринимают наши европейские партнеры. Тут уже вопрос в их способности вести переговоры с контрагентом, у которого они покупают энергоресурсы", - сказал он.

Как сообщалось, Украина в октябре предложила Европе дополнительный транзит свыше существующих контрактных 40 млрд куб. м по "специальным условиям": дополнительная транзитная мощность на объем до 55 млрд куб. м может быть предоставлена со скидкой до 50% от существующего тарифа в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Стороны не озвучивают прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" тарифную ставку по причине конфиденциальности, но, согласно неофициально обнародованному в сети соглашению между компаниями, стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В случае если "Газпром" пожелает транспортировать свыше закрепленных в контракте гарантированных суточных объемов, он подаст заявку "Нафтогазу", и тот дополнительно купит квартальные, месячные или суточные мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены украинским регулятором НКРЭКУ. Такие же повышающие коэффициенты зеркально будут выставлены "Газпрому".

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 281 млрд куб. м, на выходе – 146 млрд куб. м.