Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем, физически уголь уже в порту – глава Минэнерго

Министерство энергетики Украины с ПАО "Центрэнерго", к которым уже подключились казахстанские компании, работают над вопросом поставок угля из Казахстана морским путем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Над этим работают. Уголь физически в порту, но это российский порт (Тамань – ЭР). К вопросу подключилась казахстанская сторона. Это для них тоже проблема, так как они имеют обязательства перед нами", – сказал он на брифинге в рамках международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в понедельник.

По словам министра, у "Центрэнерго" подписан "реальный контракт" на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать на протяжении всего ОЗП по железной дороге.

"Насколько я знаю, "Центрэнерго" оплатило аванс. Надеюсь, хотя бы два корабля мы в результате увидим", – подчеркнул министр.

В ходе брифинга он также отметил, что ориентировочно со среды на "Центрэнерго" начнет поступать пришедший в порт "Южный" в субботу уголь из США в объеме 60,5 тыс. тонн. При этом Галущенко уточнил, что в данном случае уголь законтрактован "ДТЭК Энерго" как посредником, но оплачен государственной генкомпанией.

"Уже половина угля разгружена. Он пойдет на Трипольскую и Углегорскую ТЭС "Центрэнерго". Важно, чтобы этот уголь ритмично поступал. Мы контролируем ситуацию с точки зрения логистики, учитывая возможности порта и железной дороги", – пояснил Галущенко.

Он также указал, что "Укрзализныця" оперативно реагирует на все, что нужно энергетике".

Галущенко подчеркнул важность стабильных поставок топлива и на ТЭС частых компаний.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину семи кораблей "панамакс", в связи с чем, по его словам, не ожидается дефицита электроэнергии и ограничения ее потребления.