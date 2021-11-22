АМКУ рассматривает дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции МТП "Черноморск"

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о нарушении ГП "МТП "Черноморск" (Одесская обл.) законодательства о защите экономической конкуренции.

В сообщении на сайте АМКУ отмечается, что комитет получил заявление от ООО "Автологистика" (занимается перемещением на таможенную территорию Украины автотехники и других транспортных средств), где говорится, что МТП "Черноморск" препятствует осуществлению стивидорной деятельности. В частности, необоснованно повышает согласованные сторонами тарифы на услуги хранения автотехники и транспортных средств; в одностороннем порядке отказывается выполнять условия договора; препятствует в доступе и свободном перемещении работников и транспорта ООО "Автологистика" по территории Специализированного паромного комплекса.

"Такие действия ГП "МТП Черноморск" привели к устранению ООО "Автологистика" с рынка стивидорных услуг в этом морском порту", - говорится в сообщении.

Комитет считает, что перечисленные действия МТП "Черноморск" имеют признаки злоупотребления монопольным положением, в связи с этим начинает рассмотрение соответствующего заявления.