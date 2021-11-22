Экономика

14:38 22.11.2021

monobank вышел на рынок выплат зарплат

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monobank вышел на рынок выплат зарплат

Виртуальный monobank запустил услугу получения заработной платы на свои карты, сообщается на сайте Юнекс Банка.

Согласно сообщению, для пользования услугой предприятие должно открыть транзитный счет, пополнить его на сумму, которую нужно выплатить на карты сотрудникам с картами monobank и загрузить реестр в бухгалтерский веб-кабинет.

Указывается, что monobank выплачивает с транзитного счета суммы на карточки сотрудников по реестру.

Банк уточнил, что подключиться к услуге можно удаленно.

"Услуга бесплатная, а тарифы, как обычно – 0", – указано в сообщении.

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, количество клиентов monobank в ноябре 2021 года увеличилось до 4,5 млн чел, в том числе 111 тыс. клиентов-предпринимателей. Указывается, что 42,6% общего числа клиентов пользуются приложением ежедневно, а 89,5% – ежемесячно.

Кроме того, кредитный портфель банка по состоянию на ноябрь составляет 23 млрд грн, а остатки и депозиты клиентов – 29 млрд грн.

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Теги: #monobank #карточки #зарплата
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