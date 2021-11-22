Цены на первичном рынке жилья Киева снизились на 1,6% в октябре 2021 года

Медианная цена на первичном рынке жилья столицы по итогам октября составила $1250/кв. м, что на 1,6% меньше значения в предыдущем месяце, следует из исследования портала Address.ua.

"В октябре 2021 года цены на первичную недвижимость остановили рост, а укрепление национальной валюты привело к снижению медианной цены на рынке на 1,6%. При этом цены снизились преимущественно на 1-комн. квартиры на 3% - до $1368, тогда как 2-комн. и 3-комнатные квартиры сохранили уровень цен предыдущего месяца - $1235 и $1168 соответственно", - сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук, цитируемый в сообщении.

По словам эксперта, к факторам, которые спровоцировали ценовую стагнацию (кроме ситуации на валютном рынке), можно отнести падение спроса после пиковых показателей сентября.

По оценке City Development Solutions, в октябре было заключено на 15-18% меньше сделок, чем месяцем ранее.

"Свою роль сыграло и приближение новогодних праздников: часть покупателей откладывает покупку в декабре в ожидании акционных предложений от застройщиков. Ожидание перехода Киева в "красную" карантинную зону также спровоцировало спад активности на рынке – несмотря на то, что фактические ограничения были введены только в ноябре, количество обращений в отделы продаж сократилось", - сообщил Герасимчук.

Структура спроса на первичную недвижимость не претерпела значительных изменений: увеличилась до 41% доля запросов на квартиры площадью 35-50 кв. м, тогда как спрос на более просторные квартиры снизился.

С точки зрения географии цен ноябрь стал знаковым месяцем: несмотря на снижение общей медианной цены, рост цен в отдельных районах привел к тому, что медианные цены во всех районах превысили отметку в $1 тыс.

Одним из самых дорогих районов в столице по-прежнему остается Печерский – $1979/кв. м. На втором месте – Шевченковский район c медианной ценой $1860/кв. м. Цена в Голосеевском районе составила $1674, Оболонском - $1267, Подольском - $1230. Минимальная цена – $1003/кв. м -зафиксирована в Деснянском районе.

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