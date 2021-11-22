Экономика

10:04 22.11.2021

Акционеры СК "ВУСО" достигли предварительной договоренности о приобретении УАСК "АСКА"

3 мин читать
Акционеры СК "ВУСО" достигли предварительной договоренности о приобретении УАСК "АСКА"

Акционеры страховой компании "ВУСО" (Киев) достигли предварительной договоренности о покупке Украинская акционерная страховая компания "АСКА" (Запорожье) с целью создания крупного игрока страхового рынка с украинским капиталом, сообщается в пресс-релизе СК "VUSO".

Согласно данным Insurance TOP, активы "ВУСО" и "АСКА" на 30 сентября 2021 года составляли 903 млн грн и 501,2 млн грн, страховые премии за январь-сентябрь 2021 составляли 1,24 млрд грн (8-е место в рэнкинге страховщиков) и 853,8 млн грн (13-е место) соответственно.

"После слияния компаний на страховом рынке Украины появится игрок, который станет одним из крупнейших страховщиков Украины. "ВУСО" демонстрирует рост в розничном сегменте. "АСКА" - традиционно сильна в корпоративном сегменте. Синергия, на наш взгляд, в объединении очевидна", - отметил глава наблюдательного совета VUSO Михаил Назарчук.

Согласно сообщению, после завершения сделки планируется объединение УАСК "АСКА" и СК "ВУСО" под единым брендом VUSO. Все обязательства перед партнерами и клиентами АСКА сохранятся и будут выполняться в полном объеме (и в период проведения сделки, и после объединения). Объединенная компания сохранит текущие сервисы АСКА и расширит перечень услуг для клиентов.

Будущее объединение позволит увеличить присутствие VUSO в корпоративном сегменте страхования за счет длительных отношений АСКА с крупными корпоративными клиентами, а также выйти на рынок международного страхования "Зеленая карта".

Сделка о продаже состоится с соблюдением всех необходимых регуляторных и других, определенных законодательством, процедур, которые предусматривают сдачу дублирующих лицензий АСКА на страховую деятельность.

Сумма и условия сделки не разглашается. О завершении M&A будет сообщено дополнительно.

Страховая компания "ВУСО" работает на украинском рынке с 2001 года, владеет 50 лицензиями: 33 — на добровольные и 17 — на обязательные виды страхования. Компания специализируется на моторном, медицинском и туристическом страховании для частных и корпоративных клиентов, имеет более 30 представительств по всей Украине. Является Членом МТСБУ, Ядерного пула, участником проекта по Прямому урегулированию. Состоит в Национальной Ассоциации Страховщиков Украины. Компании присвоен рейтинг финансовой устойчивости (надежности) на уровне uaАА. Акционерами ВУСО являются Фонд "Альтитуда", конечные бенефициары — Михаил Назарчук и Алексей Шуба.

"УАСК "АСКА" — первая частная страховая компания, появившаяся в независимой Украине и работает уже более 30 лет. Входит в портфель международной инвестиционной компании SCM.

На начало 2020 года АСКА насчитывает 2900 корпоративных и более 200 тыс. частных клиентов по всей Украине. Является членом МТСБУ, одним из основателей Ядерного пула, членом Экологического пула. Страховщик имеет лицензии на осуществление страховой деятельности по 19 добровольным и 20 обязательным видам страхования и входит в ТОП-15 ведущих страховщиков Украины по ключевым показателям. За время своей работы АСКА неоднократно осуществляла самые крупные выплаты в истории украинского страхования.

Теги: #страхование #уаск_аска #приобретение #вусо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 18.11.2021
Рада приняла закон "О страховании", существенно меняющий правила работы на рынке

Рада приняла закон "О страховании", существенно меняющий правила работы на рынке

14:15 19.10.2021
Доля страховых пациентов в структуре медгруппы "Адонис" составляет до 50%

Доля страховых пациентов в структуре медгруппы "Адонис" составляет до 50%

14:45 27.09.2021
Фонд страхования военно-политических рисков заработает в конце 2022 или начале 2023 года

Фонд страхования военно-политических рисков заработает в конце 2022 или начале 2023 года

14:19 08.09.2021
Кабмин поддержал создание в Украине Бюро экологического страхования

Кабмин поддержал создание в Украине Бюро экологического страхования

14:14 04.08.2021
Кабмин определил порядок покупки жилья через "Укрфинжитло" на условиях лизинга и ипотеки

Кабмин определил порядок покупки жилья через "Укрфинжитло" на условиях лизинга и ипотеки

18:54 20.07.2021
Европейский страховой альянс развивает розничные продажи

Европейский страховой альянс развивает розничные продажи

21:33 10.06.2021
США готовы приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира

США готовы приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира

11:28 20.05.2021
Ляшко представит концепцию развития здравоохранения с отдельным блоком о медстраховании

Ляшко представит концепцию развития здравоохранения с отдельным блоком о медстраховании

19:27 05.05.2021
НБУ исключил из госреестра финучреждений четыре страховые компании

НБУ исключил из госреестра финучреждений четыре страховые компании

20:52 30.04.2021
"Европейский страховой альянс" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Кировоградской по ОСАГО

"Европейский страховой альянс" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Кировоградской по ОСАГО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Westinghouse и "Энергоатом" подписали два соглашения о начале реализации проектов по строительству двух энергоблоков на ХАЭС

В Беларуси заявляют, что возобновили поставки электроэнергии в Украину

"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

ПОСЛЕДНЕЕ

Westinghouse и "Энергоатом" подписали два соглашения о начале реализации проектов по строительству двух энергоблоков на ХАЭС

В Беларуси заявляют, что возобновили поставки электроэнергии в Украину

Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

Ужин на День благодарения станет для американцев самым дорогим за 35 лет

"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

Ferrexpo получила HR Pro Awards 2021 в номинации "Разнообразие и инклюзивность"

Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка

"Укрнафта" объявила конкурс на главу правления

Мы продолжаем борьбу за изменение законодательства, допускающего произвол чиновников и содержащего коррупционные факторы — директор по правовым вопросам Новой почты

"Алло" планирует развиваться как национальный маркетплейс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА