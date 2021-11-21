Экономика

12:05 21.11.2021

В Беларуси заявляют, что возобновили поставки электроэнергии в Украину

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В Беларуси заявляют, что возобновили поставки электроэнергии в Украину

Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, сообщили в белорусском Минэнерго.

"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минэнерго.

Уточняется, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

17 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что республика с 18 ноября прекратит возобновленные с 6 ноября поставки электроэнергии в Украину. Перед этим был отключен от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты энергоблок №1 БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был включен в сеть.

Теги: #электроэнергия #беларусь
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