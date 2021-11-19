Ужин на День благодарения станет для американцев самым дорогим за 35 лет

Стоимость ужина на День благодарения, который отмечается в США в следующий четверг, 25 ноября, обойдется американцам в этом году в среднем в $53,31, что на 14% больше прошлогодней стоимости, составившей $46,90, показали результаты исследования American Farm Bureau Federation (AFBF).

Сумма стала рекордной за весь период с начала проведения ежегодных исследований AFBF - с 1986 года.

В список составляющих ужина вошли следующие продукты и блюда: индейка, батат, булочки с маслом, горох, клюква, овощная тарелка, тыквенный пирог со взбитыми сливками, кофе и молоко. Количество продуктов было рассчитано на 10 персон.

При этом если в стандартный набор добавить также ветчину, картофель и замороженную стручковую фасоль, то стоимость ужина вырастет на $15,41, до $68,72, что также на 14% больше прошлогоднего уровня.

"Несколько факторов повлияли на рост показателя в этом году. Они включают в себя потрясения в экономике США, проблемы в цепочках поставок, инфляционное давление, сложность прогнозирования спроса во время пандемии COVID-19, а также высокий спрос на продукты питания в мире, в особенности на мясо", - отметила ведущий экономист AFBF Вероника Най.

Кроме того, увеличение в результате пандемии количества готовящих самостоятельно дома людей привело к росту спроса на продукты в супермаркетах и, как следствие, к повышению цен относительно уровня допандемийного 2019 года, добавила Най.

Традиционно на индейку приходится большая часть от стоимости продуктов на День благодарения. В этом году семикилограммовая индейка обойдется американцам в среднем в $23,99, или $1,5 за 1 фунт (453 грамма), что на 24% больше прошлогодней стоимости. Однако AFBF подчеркнула, что ее волонтеры сверяли цены в магазинах страны в период с 26 октября по 8 ноября - до начала периода предпраздничных скидок. Поэтому для тех, кто не купил индейку заранее, она может оказаться чуть дешевле.

Министерство сельского хозяйства США, в свою очередь, опубликовало собственные расчеты стоимости праздничного ужина. Согласно им, стоимость ужина, состоящего из пятикилограммовой индейки, батата, картофеля, клюквы, стручковой фасоли и галлона молока, выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Стоимость 1 фунта индейки в этих расчетах составила 88 центов, что основано на данных AMS Market News Retail Reports за неделю, закончившуюся 12 ноября.

"Мы знаем, что даже небольшое увеличение цены может негативно сказаться на семейных бюджетах, поэтому мы предпринимаем шаги для смягчения ситуации. Ведущие поставщики индейки в стране уверены, что каждое семейство сможет получить индейку на свой праздничный стол, а самая большая обойдется им на доллар дороже, чем в прошлом году", - заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсэк.