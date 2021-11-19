Экономика

16:06 19.11.2021

Ferrexpo получила HR Pro Awards 2021 в номинации "Разнообразие и инклюзивность"

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Ferrexpo получила HR Pro Awards 2021 в номинации "Разнообразие и инклюзивность"

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине получила награду на Всеукраинской премии HR Pro Awards, за реализуемую с 2020 года DEI (diversity, equity, inclusion) стратегию, принципы инклюзивности и гендерного равенства.

Как утверждается в пресс-релизе компании, это первый кейс в крупном украинском бизнесе такого систематизированого и комплексного подхода к этим вопросам.

Согласно документу, 30% персонала Ferrexpo составляют женщины, хотя среди руководителей эта цифра меньше. "К 2030 году компания задекларировала среди своих целей иметь 25% женщин на руководящих должностях, стремясь к гендерной сбалансированности и гармоничности в коллективе", -- отмечается в сообщении.

Согласно ему, Ferrexpo в минувшем году также провела гендерный аудит внутренних политик на соответствие принципам гендерного равенства, принципам недискриминации и выявлению возможных несоответствий. Была введена позиция амбассадора по гендерному равенству, DEI офицера, разработаны и внедрены гендерные KPI.

Помимо того была основана школа женского лидерства Fe_Munity, обучение в которой прошли уже более 160 женщин, а также открыта школа Ferrexpo Inclusion School, в которой 100 руководителей ознакомились с принципами инклюзивности, гендерного равенства и недискриминации.

В качестве результатов работы за год в этом направлении Ferrexpo назвала вхождение женщины - директора по персоналу в состав правления, занятие женщинами позиций директора по охране труда и промышленной безопасности и главной маркшейдерки. Помимо того четыре женщины стали водителями большегрузных авто, три – электрогазосварщицами, а 96 мужчин компании приняли обязательство HeForShe.

HR Pro Awards – всеукраинская ежегодная премия для профессионалов в сфере HR. Главная задача премии – отметить командные и личные достижения представителей профессии, которые способствуют повышению уровня профессиональных практик в Украине.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине, является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б.СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

 

Теги: #ferrexpo #премия #инклюзия #награда
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