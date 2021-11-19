Экономика

15:56 19.11.2021

Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка

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Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка

Окружной суд Лимасcола (Кипр) приглашает Игоря Коломойского к рассмотрению иска государственного ПриватБанка на $5,5 млрд, соответствующее объявление в газете "Голос Украины" опубликовали адвокаты ПриватБанка Scordis, Papapetrou&Co.

"Согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если сообщение об участии в деле не будет подано на протяжении 30 дней с момента его публикации этого сообщения, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие Ответчика 1 (Игоря Коломойского – ИФ)", – говорится в объявлении.

Как сообщалось, 3 апреля 2020 года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, в частности в Окружной суд Лимасола, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковом и двумя кипрскими компаниями: PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Иск в Окружной суд Лимасола относится к двум наборам операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не был погашено.

В частности, эти операции включают схему, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с бывшими акционерами банка, почти ежедневными траншами по $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году, отмечается в сообщении финучреждения.

После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях

Теги: #кипр #приватбанк #суд #коломойский
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