"Укрнафта" объявила конкурс на главу правления

ПАО "Укрнафта" в соответствии с решением наблюдательного совета объявило конкурс по поиску кандидатов на должность главы правления компании.

"Среди основных требований к кандидатам – управленческий опыт в области топливно-энергетического комплекса, в частности в секторе добычи нефти и газа, в том числе успешный опыт на должностях высшего руководящего звена", - говорится в сообщении на сайте компании.

Набсовет "Укрнафты" также ожидает, что потенциальный глава правления будет иметь опыт в M&A или разделения комплексных активов, технический опыт в сфере добычи и бурения с применением современных технологий, оптимизации добычи на истощенных месторождениях и др.

Кроме того, кандидат должен иметь подтвержденную способность разрабатывать долгосрочную стратегию и добиваться ее согласования, быть готов работать в должности минимум пять лет.

Документы принимаются до вечера 30 ноября 2021 года.

Поиск кандидатов проводится при поддержке международного рекрутингового агентства Ward Howell.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали временно исполняющим эти обязанности Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта. Позднее, с 31 июля 2020 года с ним был заключен контракт сроком на один год, который был продлен до ноября 2021 года.

"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход возрос на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) – до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль – на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн. Доля компании в добыче нефти с газоконденсатом в Украине составила 62,5%, в добыче газа – 5,7%.

"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

Источник: https://www.ukrnafta.com/konkursi