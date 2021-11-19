"Нова Пошта" за пересмотр норм определения степени рисковости деятельности предприятий

Группа компаний "Нова Пошта" продолжает бороться за внесение изменений в законодательство о штрафах за нарушение в сфере прав потребителей с целью защиты украинского бизнеса от произвола чиновников и чрезмерных штрафов, отмечается в сообщении компании в пятницу.

Директор по правовым вопросам "Нова Пошта" Инна Хомич приняла участие в заседании Временной спецкомиссии по защите прав инвесторов. Она напомнила, что ранее Харьковское управление Госпродпотребслужбы наложило на компанию необоснованный штраф в размере 326 млн грн.

"Пока существует закон, согласно которому к субъекту хозяйствования можно применить такой штраф, бизнес каждого в опасности. Во-первых, решение контролирующего органа не должно быть исполнительным документом. Второе, штрафы должны взиматься только по решению суда. И третье, штрафы должны быть существенно уменьшены и иметь фиксированный размер, определяемый не облагаемыми налогом минимумами доходов граждан", - подчеркнула Хомич.

По ее словам, для снижения коррупционного давления на бизнес следует пересмотреть постановление правительства, которое определяет степень рисковости деятельности предприятий, которое лишено логики, противоречит Конституции Украины и создает коррупционные риски.

Кроме этого, Хомич подчеркнула, что суммы штрафов должны быть фиксированными и не зависеть от оборотов предприятий — поскольку это является основной "лазейкой" для давления чиновников на бизнес.

"Если вы средний или крупный бизнес, то высокий риск вам гарантирован пожизненно. Для высокого уровня риска достаточно собрать 41 балл, а для этого достаточно за последние пять лет иметь нарушения требований законодательства по защите прав потребителей. Но это не слишком согласуется с принципом равенства всех субъектов права собственности перед законом, гарантированным статьей 13 Конституции", - подчеркнула директор по правовым вопросам "Нова Пошта".

По ее словам, сейчас бизнес в составе Временной спецкомиссии по защите прав инвесторов ведет разработку нового законопроекта для внесения изменений в закон "О защите прав потребителей", который позволит сформировать разумный и сбалансированный подход к урегулированию отношений между бизнесом, контролирующими органами и потребителями.

"Как ответственный бизнес и добросовестный участник ряда бизнес-ассоциаций мы продолжаем борьбу за изменение законодательства, допускающего произвол чиновников и штрафы, несоразмерные с размером нанесенного ущерба, а также содержащего коррупциогенные факторы", - заявила Хомич.

В компании также отметили, что в правительстве и парламенте прислушиваются к мнению представителей бизнеса и выражают надежду, что депутаты предложат справедливый законопроект, который учтет интересы предпринимателей и сохранит баланс в защите прав потребителей.