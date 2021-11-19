"Алло" планирует развиваться как национальный маркетплейс

Группа компаний "Алло" планирует развитие в формате национального маркетплейса.

"Мы теперь национальный маркетплейс, но это надо доказать. Я знаю, что придется много работать, чтобы стать действительно национальным маркетплейсом. Наша задача - дать потребителям наилучший сервис, развивать экосистему, развивать SuperApp (мобильное приложение - ИФ), в котором потребитель может и заказать логистические услуги, и финансовые сервисы, и программу лояльности, и широчайший ассортимент, за счет, в том числе, партнеров маркетплейса", - заявил СЕО группы компаний “АЛЛО” Максим Раскин в ходе "Днепровского экономического форума".

По его словам, компания разделила свои сервисы на отдельные продукты, и у каждого продукта появился Product Owner (человек, который управляет созданием продукта).

"Мы начали работать по принципу экосистемы, строить для потребителей не только торговые сервисы, но и сопровождающие сервисы, такие как логистический и финансовый сервисы. Мы начали уходить больше в технологии, потому что осознали, что уход в скорость всегда сопровождается технологиями. И здесь диджитализация выходит на первый план", - подчеркнул Раскин.

По его словам, сейчас на сайте "Алло" помимо собственных товаров также представлено около 2,5 тыс. мерчантов. Всего на сайте около 2,5 млн активных карточек товаров.

ООО "Алло" создано в 1998 году. По состоянию на октябрь-2020 сеть насчитывает 345 торговых точек в 140 городах Украины.

"Алло" является официальным представителем и дистрибьютором Xiaomi в Украине. Первый монобрендовый магазин Mi Store был открыт в начале 2017 года в Киеве. Сеть насчитывает 30 точек в 14 городах.

Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО "Алло" являются ЧП "Днипро-Инвест 2016" (96,09%), Дмитрий Деревицкий (3,61%), Максим Раскин (0,3%). Конечным бенефициаром указан Деревицкий.