Экономика

14:32 19.11.2021

"Алло" планирует развиваться как национальный маркетплейс

2 мин читать
"Алло" планирует развиваться как национальный маркетплейс

Группа компаний "Алло" планирует развитие в формате национального маркетплейса.

"Мы теперь национальный маркетплейс, но это надо доказать. Я знаю, что придется много работать, чтобы стать действительно национальным маркетплейсом. Наша задача - дать потребителям наилучший сервис, развивать экосистему, развивать SuperApp (мобильное приложение - ИФ), в котором потребитель может и заказать логистические услуги, и финансовые сервисы, и программу лояльности, и широчайший ассортимент, за счет, в том числе, партнеров маркетплейса", - заявил СЕО группы компаний “АЛЛО” Максим Раскин в ходе "Днепровского экономического форума".

По его словам, компания разделила свои сервисы на отдельные продукты, и у каждого продукта появился Product Owner (человек, который управляет созданием продукта).

"Мы начали работать по принципу экосистемы, строить для потребителей не только торговые сервисы, но и сопровождающие сервисы, такие как логистический и финансовый сервисы. Мы начали уходить больше в технологии, потому что осознали, что уход в скорость всегда сопровождается технологиями. И здесь диджитализация выходит на первый план", - подчеркнул Раскин.

По его словам, сейчас на сайте "Алло" помимо собственных товаров также представлено около 2,5 тыс. мерчантов. Всего на сайте около 2,5 млн активных карточек товаров.

ООО "Алло" создано в 1998 году. По состоянию на октябрь-2020 сеть насчитывает 345 торговых точек в 140 городах Украины.

"Алло" является официальным представителем и дистрибьютором Xiaomi в Украине. Первый монобрендовый магазин Mi Store был открыт в начале 2017 года в Киеве. Сеть насчитывает 30 точек в 14 городах.

Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО "Алло" являются ЧП "Днипро-Инвест 2016" (96,09%), Дмитрий Деревицкий (3,61%), Максим Раскин (0,3%). Конечным бенефициаром указан Деревицкий.

Теги: #развитие #алло #маркетплейсы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 11.11.2021
Порядка 83% компаний в Украине разработали планы устойчивого развития – EБA

Порядка 83% компаний в Украине разработали планы устойчивого развития – EБA

10:18 08.11.2021
Черная пятница не за горами: АЛЛО объявляет готовность номер один!

Черная пятница не за горами: АЛЛО объявляет готовность номер один!

11:11 20.10.2021
Бизнесмен Хмельницкий ищет партнера для синергии в развитии аэропорта "Киев"

Бизнесмен Хмельницкий ищет партнера для синергии в развитии аэропорта "Киев"

11:36 18.10.2021
Как увеличить мощность компьютера?

Как увеличить мощность компьютера?

22:59 22.09.2021
Кулеба обсудил с главами МИД Азербайджана, Грузии и Молдовы развитие международной логистики через страны ГУАМ

Кулеба обсудил с главами МИД Азербайджана, Грузии и Молдовы развитие международной логистики через страны ГУАМ

21:57 14.09.2021
АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

10:23 02.09.2021
"АЛЛО Гроші 2.0": лояльность на максималках

"АЛЛО Гроші 2.0": лояльность на максималках

19:31 30.08.2021
Гройсман призвал власть направить $2,7 млрд от МВФ на развитие экономики и поддержку граждан

Гройсман призвал власть направить $2,7 млрд от МВФ на развитие экономики и поддержку граждан

13:50 21.07.2021
Кабмин Украины увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн

Кабмин Украины увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн

10:46 24.06.2021
"Укрпошта" начала сотрудничество с американским маркетплейсом Wish

"Укрпошта" начала сотрудничество с американским маркетплейсом Wish

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

Приятие ВР трех секторальных финансовых законов позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор - Рожкова

МВФ подтвердил намерение совета директоров рассмотреть 2-й транш stand-by для Украины 22 ноября

Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

Бизнес приветствует снятие с рассмотрения  "ресурсного" законопроекта 5600

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

НБУ начал трехмесячную информационную кампанию по поддержке безналичных расчетов

"Дженерал Коммерс" подтверждает планы покупки "Большевика" несмотря на задержку в АМКУ

Приятие ВР трех секторальных финансовых законов позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор - Рожкова

Президент внес в Раду законопроект о представлении информации о бенефициарах через "Дию"

Увеличение Нацбанком с 1 декабря лимитов валютной позиции в 1,5 раза повысит ликвидность рынка – банкиры

Минфин надеется на средства МВФ и Всемирного банка до конца года

Тунис готов к началу переговоров о ЗСТ с Украиной с 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА