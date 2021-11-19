Экономика

11:16 19.11.2021

Приятие ВР трех секторальных финансовых законов позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор - Рожкова

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Приятие ВР трех секторальных финансовых законов позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор - Рожкова

Принятие Верховной радой Украины 18 ноября закона Украины "О страховании", а также запланированные для рассмотрения во втором чтении законопроектов "О кредитных союзах" и "О финансовых компаниях и финансовых услугах" позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор, поддерживающий экономику страны.

"Именно над достижением этой цели регулятор и участники рынка должны совместно работать в ближайшие годы. И в 2025 году, надеюсь, мы увидим уже совершенно другой финансовый сектор – устойчивый и надежный, не только развивающийся сам, но и обеспечивающий финансовую инклюзию и поддерживающую экономику", - написала первый заместитель главы правления Нацбанка Екатерина Рожкова в Facebook.

По ее словам, еще в 2015 году, в разгар реформы банковского сектора, много говорили, что и небанковскому финсектору необходимы изменения. Тогда еще и сам "сплит", распределение функций между Национальным банком и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), были лишь идеей, мечтой. Но все же понимали, что страховщикам, кредитным союзам, финансовым компаниям жизненно необходимы основательные глубокие изменения в регулировании и надзоре. Сегодня, шесть лет спустя, первый закон принят, отметила она.

Среди его ключевых норм: новые требования для входа страховщиков на рынок; прозрачная структура собственности, безупречная деловая репутация собственников и руководителей, удовлетворительное финансовое состояние, соблюдение законодательства, в том числе и в сфере финансового мониторинга. Пропорциональные требования и надзора при котором к небольшим, менее рисковым, компаниям внимание регулятора к нему будет меньше.

Меняются требования к системе корпоративного управления, вводятся более простые правила лицензирования. Каждое учреждение будет получать только по одной лицензии. Не 5, 10 или даже 20-30, как сегодня. А только одну. При этом объем лицензий можно изменять.

Водятся новые требования к платежеспособности страховщиков. Solvency I и Solvency II.

"Но прошу компании не пугаться. Внедряться они будут постепенно. Не сегодня, и не завтра, а через достаточное время", - успокоила Рожкова.

Кроме того, страховщики смогут передавать ряд функций на аутсорсинг. К примеру, актуарную функцию. Кроме того, появятся правила работы страховых посредников.

Она выразила благодарность большой команде Национального банка, участников рынка, народных депутатов, международных партнеров, которые проработали эти основательные законы до последней запятой и сделали изменения возможным. А также народным депутатам, поддержавшим эти важные изменения, закрепленные в законе "О страховании" и выразила надежду, что и два законопроекта, которые вчера не были приняты из-за форс-мажора в Раде будут проголосованы парламентом.

Теги: #рожкова #нбу #финансы
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