Увеличение Нацбанком с 1 декабря лимитов валютной позиции в 1,5 раза повысит ликвидность рынка – банкиры

Киев. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Увеличение Национальным банком Украины (НБУ) с 1 декабря лимитов валютной позиции банков в 1,5 раза повысит ликвидность рынка, к такому мнению склоняются опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Увеличение лимитов открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% регулятивного капитала будет иметь только положительный эффект.(...) это повысит ликвидность рынка, что благоприятно окажет влияние на клиентов и эффективность выполнения их операций", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления инвестиционной деятельности Укрэксимбанка Олег Сердюк.

Он добавил, что такое решение будет способствовать росту роли банков в сглаживании курсовых колебаний, в частности, банки смогут активнее реагировать на волатильность, что снизит шоки при существенных колебаниях.

"Данный шаг даст толчок дальнейшему развитию не только спотового рынка, но и рынка деривативов – форвард и своп", – пояснил эксперт.

Его мнение разделяет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Алла Волуйчак, которая также считает, что решение НБУ потенциально может увеличить ликвидность торгов на межбанке и называет указанную меру положительной с точки зрения курсовой стабильности в среднесрочной перспективе.

По ее словам, кроме прочего, повышение лимитов валютной позиции позволит снизить частоту и объем интервенций НБУ для сглаживания локальных дисбалансов на валютном рынке.

"В то же время в периоды активизации спроса на валюту эта же мера может привести к усилению волатильности на торгах, поскольку возможности спекулятивно настроенных участников рынка расширятся. То есть величина локальных курсовых колебаний может вырасти", – отметила Волуйчак.

Эксперт также добавила, что повышение лимита валютной позиции вряд ли сможет оказать существенное влияние на рынок, так как пересмотр вполне умеренный и сколько-нибудь значительного увеличения объема торгов она не ожидает.

"Если оно и случится, то, скорее всего, в пределах 10-15% текущих показателей", – указала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Помимо этого, банкир отметила, что в краткосрочной перспективе повышение лимита с 1 декабря может привести к ситуативному росту котировок за счет повышенного спроса со стороны банков, однако это будет зависеть от текущего курсового тренда на рынке в этот период. В частности, если на рынке будет отмечаться восходящий тренд, спекулятивно настроенные участники могут воспользоваться расширенными возможностями и усилить давление на гривню.

"Пока я не вижу повода прогнозировать повышенный спрос, в начале месяца торги обычно проходят спокойно. Кроме того, в любом случае первичный эффект от повышения лимита будет очень краткосрочным", – констатировала Волучак.

В свою очередь, аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук полагает, что решение НБУ повысить лимиты валютной позиции даст больше возможностей банкам управлять валютной позицией, однако усугубит рыночные риски банков, которые будут загружать эти лимиты.

"В целом повышение лимитов увеличит объемы валютных операций между банками, а негативного эффекта на обменный курс гривни и валютный рынок в целом ожидать не стоит", – указал эксперт.

Он напомнил, что последний раз лимиты валютной позиции были повышены в начале 2020 года, и с тех пор волатильность обменного курса продолжила снижаться и сейчас находится на рекордно низком уровне со времен плавающего обменного курса.

"Все это вместе будет мотивировать НБУ снижать свое присутствие на валютном рынке", – прогнозирует Хведчук.

Аналитик отметил, что повышение лимитов валютной позиции согласовывается с планами НБУ по валютной либерализации, потому в дальнейшем можно ожидать продолжения повышения этих лимитов, однако вместе с ужесточением ответственности банков за рыночные риски – внедрением дополнительных требований к капиталу для банков с открытой валютной позицией.

Как сообщалось, Нацбанк с 1 декабря 2021 года намерен повысить лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% их регулятивного капитала.

По мнению регулятора, увеличение лимитов расширит возможности банков совершать собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около $400 млн, что будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом.