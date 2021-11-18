Экономика

18:30 18.11.2021

Минфин надеется на средства МВФ и Всемирного банка до конца года

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Минфин надеется на средства МВФ и Всемирного банка до конца года

Министерство финансов Украины надеется на позитивное решение совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине $700 млн второго транша кредита stand-by 22 ноября, а также дополнительных средств от Всемирного банка, сообщил глава ведомства Сергей Марченко.

"Это позволит нам до конца года получить средства для поддержания ликвидности", - сказал он на ежегодном собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве в четверг.

Министр уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что в случае со Всемирным банком речь идет о сумме до $500 млн: EUR300 млн Второго займа на политику развития в сфере экономического развития и средствах по проекту "Экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинации в Украине".

По его словам, среди условий выделения EUR300 млн - подписание закона №3205 о создании Фонда частичного гарантирования сельхозкредитов.

Министр поблагодарил бизнес за увеличение платежей в этом голу, заверив в намерении добиться принятия реалистичного госбюджета-2022 и продолжении политики без фискального давления.

Теги: #вб #минфин #мвф
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