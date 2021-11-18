Экономика

17:25 18.11.2021

"Нафтогаз" попытается воспрепятствовать запуску "СевПотока-2" посредством своего участия в сертификации оператора газопровода

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"Нафтогаз" попытается воспрепятствовать запуску "СевПотока-2" посредством своего участия в сертификации оператора газопровода

Привлечение НАК "Нафтогаз Украины" к процессу сертификации оператора "Северного потока-2" (СП-2) увеличивает шансы воспрепятствовать запуску газопровода, сообщается в пресс-релизе компании в четверг со ссылкой на юридический департамент НАК.

"Тот факт, что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК на участие в сертификации, дает возможность в ближайшее время представить BNetzA свои аргументы против сертификации заявителя и обязывает BNetzA эти аргументы рассмотреть", – констатируется в документе.

Как пояснили в юридическом департаменте "Нафтогаза", в решении BNetzA к тому же прямо говорится, что "экономические интересы "Нафтогаза" в будущем могут быть существенно нарушены", а следовательно, признание этого факта немецким регулятором увеличивает шансы НАК на подачу в немецкий суд обжалования решения по сертификации оператора СП-2, если таковое будет.

Кроме того, присоединение "Нафтогаза" к сертификации на этом этапе увеличивает шансы компании оказаться вовлеченной Еврокомиссией в процесс сертификации на следующем этапе, который проводит именно ЕК.

"Европейская Комиссия является независимым от BNetzA участником процесса сертификации, представляющем интересы всех стран ЕС", – отметили в НАК.

Как подчеркнули юристы "Нафтогаза", заявитель в лице оператора СП-2 был категорически против присоединения НАК к процессу сертификации, и подал немецкому регулятору свои возражения против присоединения "Нафтогаза", однако BNetzA их отклонил.

В "Нафтогазе" подтвердили готовность предоставить регулятору свою юридическую позицию уже в ближайшее время.

"Она основывается на том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован без обеспечения его полного соответствия европейскому и международному законодательству. Присоединение "Нафтогаза" к сертификации оператора СП-2 обеспечит большую прозрачность процесса", – констатировали в компании.

Как подчеркнули в НАКе, запуск СП-2 усилит доминирующее положение "Газпрома" и нанесет удар по конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран.

"Немецкий регулятор должен это учесть. Газопровод не отвечает целому ряду требований европейского законодательства. Его оператор находится в зависимости от "Газпрома", не обеспечен доступ других заказчиков к транспортировке газа через СП-2 на всей протяженности газопровода, как этого требует законодательство", – резюмировали в "Нафтогазе".

В соответствии с процедурой, BNetzA должен подготовить проект своего решения о сертификации или отказе в сертификации оператора "Северного потока-2" и предоставить его Европейской Комиссии для оценки в течение четырех месяцев с даты начала процесса сертификации, однако 16 ноября 2021 года BNetzA остановило процесс сертификации на неопределенный срок.

Как сообщило 18 ноября Министерство энергетики Украины со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки ее вывода относительно проекта решения Bundesnetzagentur о сертификации "Северного потока-2".

"Таким образом, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически", – подчеркнули в Минэнерго, отметив, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра энергетики Германа Галущенко с Кадри Симсон.

Как сообщили 15 ноября глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, немецкий регулятор BNetzA допустил "Нафтогаз" и ОГТСУ к участию в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2".

"Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - отметил Витренко.

По его словам, участие НАК в процедуре сертификации также даст возможность услышать аргументы NSAG, что означает большую прозрачность процесса.

Теги: #нафтогаз #северный_поток_2
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