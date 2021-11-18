Экономика

15:42 18.11.2021

Рада приняла закон о публичных электронных реестрах

1 мин читать
Рада приняла закон о публичных электронных реестрах

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №2110 "О публичных электронных реестрах", за документ проголосовали 282 народных депутата.

Законопроект введет понятие "базовые реестры". Они будут содержать основную информацию об украинцах.

"Например, Единый демографический реестр будет первоисточником информации о личности - его возрасте, ФИО, идентификационных документах. Это распространенная мировая практика. Реестры будут соединены между собой "Трембитой". Не нужно приносить ксерокопии или справки в разные госорганы, поскольку обмен информацией будет (происходить – ИФ) в электронном виде. Так, информация не будет дублироваться и отличаться об одном и том же человеке в разных госреестрах. В результате это позволит делать госуслуги эффективными и максимально автоматизировать их", - пояснило Министерство цифровой трансформации на сайте.

Кроме того, законопроектом вводятся понятия "администраторы" и "технические администраторы" госреестров. Это позволит не создавать отдельную техническую команду для каждого госреестра, а эффективно использовать имеющиеся в государстве ресурсы команд разработки и поддержки реестров. Кроме того, как ожидается, это повысит эффективность использования государственных средств.

Теги: #электронный_реестр #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 18.11.2021
Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

12:03 17.11.2021
Рада законодательно определила основания работы Бюро экономической безопасности

Рада законодательно определила основания работы Бюро экономической безопасности

11:21 17.11.2021
Рада приняла закон "О мультимодальных перевозках"

Рада приняла закон "О мультимодальных перевозках"

15:39 16.11.2021
Рада приняла закон о критической инфраструктуре

Рада приняла закон о критической инфраструктуре

12:49 16.11.2021
Рада приняла закон "О медиации"

Рада приняла закон "О медиации"

08:16 16.11.2021
Байден подписал закон об инфраструктуре более чем на $1 трлн

Байден подписал закон об инфраструктуре более чем на $1 трлн

09:41 15.11.2021
Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

09:35 15.11.2021
Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

09:20 15.11.2021
Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

18:49 11.11.2021
Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза

СБУ и Офис генпрокурора уведомили о подозрении на 2,2 млрд грн финдиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", гендиректор заявил о враждебности к крупнейшему инвестору

Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября - Минэнерго

Перед повышением тарифов на проезд в Киеве необходимо получить вывод ГРС

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о направлении 2,5 млрд грн на инфраструктурные проекты и национальную авиакомпанию

ФГИ предлагает правительству оперативно дать гарантии покупателю ОГХК для успеха приватизации

КГГА сократила финансирование строительства парка "Никольская слободка" на 150,7 млн грн

Приоритетом МХП в 2022 г. является покупка активов в Европе - финдиректор агрохолдинга

Рада сняла с рассмотрения в четверг "ресурсный" законопроект №5600

"Каплор 7" заплатил 235 млн грн за "Одессавинпром"

МХП направит $30 млн на выплату спецдивидендов по $0,2803 на акцию

ЕК готова консультироваться с Украиной по вопросам сертификации СП-2 – встреча Галущенко и Симсон

Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь" уже к январю – министр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА