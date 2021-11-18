ФГИ предлагает правительству оперативно дать гарантии покупателю ОГХК для успеха приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины на этой неделе направил в Кабинет министров проект распоряжения о предоставлении дополнительных гарантий победителю конкурса по продаже ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), назначенного на 20 декабря, чтобы повысить конкуренцию и обеспечить успешную продажу.

"Мы получили с советником запросы от нескольких международных компаний с репутацией, которые готовы принять участие в аукционе 20 декабря, и это зависит от того, предоставит ли правительство Украины дополнительные гарантии для инвесторов значительных инвестиций в Украину", – сказал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко на пресс-конференции в Киеве.

Сенниченко напомнил, что в украинской практике уже был опыт принятия такого распоряжения во время приватизации "Центрэнерго". По его словам, речь идет о том, что покупатель принимает решение исходя из предоставленных ему на момент конкурса данных, а если "как черт из табакерки" появятся новые негативные обстоятельства (например, очередное вмешательство правоохранителей), то это уже будет проблемой правительства, а не инвестора.

Глава ФГИ отметил, что решение желательно принять оперативно, так как срок подачи заявок истекает 10 декабря.

Он уточнил, что договоры о конфиденциальности с Фондом подписали 29 заинтересовавшихся ОГХК компаний, в том числе 16 – иностранных.

По мнению Сенниченко, поданное им накануне заявление об отставке не должно оказать негативного влияния на проведение этого конкурса.

Как сообщалось, ФГИ уже дважды в этом году пытался продать ОГХК на конкурсе со стартовой ценой 3,7 млрд грн – 31 августа и 29 октября, однако безрезультатно, так как оба раза лишь одна заявка удовлетворяла всем условиям.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Ранее эти комбинаты были в аренде у структур Фирташа. Затем предприятие было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.