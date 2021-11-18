КГГА сократила финансирование строительства парка "Никольская слободка" на 150,7 млн грн

Киевская горгосадминистрация утвердила перераспределение средств в 2021 году на проекты благоустройства за счет сокращения объема финансирования строительства парка "Никольская слободка" в Днепровском районе Киева на 150,7 млн грн, следует из распоряжения КГГА от 17 ноября.

Согласно ему, также сокращается финансирование реконструкции трансформаторной подстанции на о.Долобецкий на 7,7 млн грн.

За счет этих средств планируется увеличить объем финансирования программы по организации благоустройства населенных пунктов на 129,9 млн грн, реконструкции сточной канализации в Оболонском районе на 23,3 млн грн, реконструкции зоны отдыха на Трухановом острове на 4,5 млн грн, строительства артезианской скважины в Деснянском районе на 660 тыс. грн.

Как сообщалось, в мае 2021 года Киевский городской совет утвердил решение о выкупе у Ощадбанка земельных участков общей площадью 6,4 га для создания в Днепровском районе столицы парка отдыха "Никольская слободка".

Позже в октябре мэр Киева Виталий Кличко сообщил о незаконном строительстве на территории Никольской слободки.