"Каплор 7" заплатил 235 млн грн за "Одессавинпром"

ООО "Каплор 7" (Одесса), 14 сентября предложившее наивысшую цену за выставленный Фондом госимущества на продажу целостный имущественный комплекс (ЦИК) винзавода "Одессавинпром", заплатило в бюджет необходимую сумму – 234,9 млн грн.

"Недавно покупатель "Одессавинпрома" заплатил 235 млн грн, хотя у общественности были сомнения, что он перечислит деньги", – сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Он отметил, что практика использования SPV (специально созданного предприятия) является достаточно распространенной и за рубежом. По его словам, даже в случае отказа от покупки бюджет получает залог в размере 10% от стартовой цены, и такие поступления, например, только при продаже спиртовых заводов составили 30 млн грн.

Сенниченко добавил, что победитель недавнего аукциона по продаже "Электронмаша" – также малоизвестная компания "Лортен Груп", предложившая 970 млн грн при стартовой цене 66,7 млн грн – тем не менее подписал протокол торгов, что дает основания ожидать оплаты в течение отведенного на это срока до 60 дней.

Согласно условиям аукциона по продаже "Одессавинпрома", покупатель обязан сохранить производство вин, предоставлять социальные гарантии работникам в течение не менее трех лет. Обязательным является заключение охранного договора на здание Совхозвинтреста - памятника архитектуры 1895 года строительства.

Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Каплор 7" зарегистрировано в январе 2017 года. Его уставный капитал - 500 тыс. грн. Занимается производством вин и торговлей товарами хозяйственного назначения. Конечный бенефициар – Наталья Голуб (ранее – Раиса Курпединова).

В состав "Одессавинпрома" входят 97 объектов недвижимости (28 ед. зданий и сооружений, 69 амфор для хранения вина), а также технологическое оборудование, транспортные средства и т.п.

Предприятие расположено на земельных участках общей площадью 2,67 га.

В марте 2021 года ФГИ продлил договор аренды ЦИК "Одессавинпрома" на полгода с ЧАО "Одессавинпром" перед его приватизацией. Договор аренды с арендатором был заключен в 1992 году, после чего неоднократно продлевался.

ЧАО "Одессавинпром" занимается производством коньяков, тихих и игристых вин под брендами "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых", а также предоставляет свои мощности для розлива крымских брендов.

Предприятие в 2020 году произвело 654,8 тыс. дал шампанских и игристых вин на общую сумму 260,16 млн грн, а за первое полугодие 2021 года - 145,3 тыс. дал на 64,0 млн грн.

Выручка ЧАО в 2020 году составила 464,3 млн грн, чистый убыток – 3,78 млн грн. За первое полугодие 2021 года компания получила 101,9 млн грн выручки и 14,3 млн чистого убытка.