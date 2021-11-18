Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки ее вывода относительно проекта решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации Северного потока-2, сообщило Министерство энергетики со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон в четверг.

"Таким образом, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически", – подчеркнули в Минэнерго, отметив, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра энергетики Германа Галущенко с еврокомиссаром Симсон.

Кроме того, согласно сообщению, украинскую сторону пригласили принять участие в "группе риска", созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, состоящей исключительно из стран-членов ЕС. Целью заседания этой группы станут консультации относительно состояния энергобезопасности в Украине, отработка совместных решений и взаимопомощь с европейскими странами в кризисных ситуациях.

"Мы очень ценим поддержку Украины со стороны наших европейских партнеров. Привлечение Украины к подготовке вывода комиссии по сертификации СП-2 и европейской группе риска подтверждает, что наше государство является равноправным партнером Европы в сфере энергетики", – отметил Галущенко.

По его словам, Украина имеет качественную экспертизу в сфере транспорта газа, оперирования большими объемами газа и пониманием того, как Россия может нарушать европейские правила. "Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергобезопасности будет выгодным как для Украины, так и для Европы", – подчеркнул министр.