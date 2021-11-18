Экономика

09:54 18.11.2021

ЕК готова консультироваться с Украиной по вопросам сертификации СП-2 – встреча Галущенко и Симсон

1 мин читать
ЕК готова консультироваться с Украиной по вопросам сертификации СП-2 – встреча Галущенко и Симсон

Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки ее вывода относительно проекта решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации Северного потока-2, сообщило Министерство энергетики со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон в четверг.

"Таким образом, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически", – подчеркнули в Минэнерго, отметив, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра энергетики Германа Галущенко с еврокомиссаром Симсон.

Кроме того, согласно сообщению, украинскую сторону пригласили принять участие в "группе риска", созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, состоящей исключительно из стран-членов ЕС. Целью заседания этой группы станут консультации относительно состояния энергобезопасности в Украине, отработка совместных решений и взаимопомощь с европейскими странами в кризисных ситуациях.

"Мы очень ценим поддержку Украины со стороны наших европейских партнеров. Привлечение Украины к подготовке вывода комиссии по сертификации СП-2 и европейской группе риска подтверждает, что наше государство является равноправным партнером Европы в сфере энергетики", – отметил Галущенко.

По его словам, Украина имеет качественную экспертизу в сфере транспорта газа, оперирования большими объемами газа и пониманием того, как Россия может нарушать европейские правила. "Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергобезопасности будет выгодным как для Украины, так и для Европы", – подчеркнул министр.

Теги: #северный_поток_2 #галущенко #кадри_симсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 17.11.2021
Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд – глава Минэнерго

Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд – глава Минэнерго

14:08 16.11.2021
Приостановка сертификации "Северного потока 2" может продлиться 4-6 недель, не приведет к затягиванию процесса - дипломатический источник ФРГ

Приостановка сертификации "Северного потока 2" может продлиться 4-6 недель, не приведет к затягиванию процесса - дипломатический источник ФРГ

12:11 16.11.2021
Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

11:52 16.11.2021
ФРГ приостановила сертификацию "Северного потока 2"

ФРГ приостановила сертификацию "Северного потока 2"

10:59 15.11.2021
Средства от "зеленых" евробондов "Укрэнерго" пойдут только на выплаты "зеленой" энергетике – глава Минэнерго

Средства от "зеленых" евробондов "Укрэнерго" пойдут только на выплаты "зеленой" энергетике – глава Минэнерго

14:10 12.11.2021
Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

14:01 08.11.2021
"Нафтогаз" попросил Германию привлечь его к сертификации "Северного потока 2", регулятор ФРГ еще не решил

"Нафтогаз" попросил Германию привлечь его к сертификации "Северного потока 2", регулятор ФРГ еще не решил

14:51 05.11.2021
Россия продолжает шантажировать и использовать газ как оружие в международных отношениях – Кулеба

Россия продолжает шантажировать и использовать газ как оружие в международных отношениях – Кулеба

11:58 05.11.2021
Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

10:48 05.11.2021
Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед – глава Минэнерго

Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед – глава Минэнерго

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза

СБУ и Офис генпрокурора уведомили о подозрении на 2,2 млрд грн финдиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", гендиректор заявил о враждебности к крупнейшему инвестору

Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября - Минэнерго

Перед повышением тарифов на проезд в Киеве необходимо получить вывод ГРС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Каплор 7" заплатил 235 млн грн за "Одессавинпром"

МХП направит $30 млн на выплату спецдивидендов по $0,2803 на акцию

Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь" уже к январю – министр

НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза

СБУ и Офис генпрокурора уведомили о подозрении на 2,2 млрд грн финдиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", гендиректор заявил о враждебности к крупнейшему инвестору

АМКУ оставил без рассмотрения заявку победителя конкурса ФГИ по продаже "Большевика"

Профильные ассоциации просят премьер-министра разрешить вопрос с отсрочкой погашения долгов ВИЭ-генерации со стороны "ГарПока"

Импорт э/э из Беларуси на 18 ноября не планируется – сайт ENTSO-E

Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА