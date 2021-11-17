Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь" уже к январю – министр

Министерство энергетики Украины ищет источники финансирования мероприятий по повышению уже к январю следующего года добычи угля на ГП "Добропольльеуголь-добыча" в размере как минимум 1 млрд грн, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сейчас мы ищем источники для того, чтобы быстро вложить эти деньги. Уже есть ряд наработок. Сегодняшние инвестиции дадут возможность уже максимум через два месяца увеличить добычу", – сообщил Галущенко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ в среду, отвечая на вопрос народного депутата Виктории Гриб.

Она спросила министра, планируется ли инвестировать в 2021 году минимум 1 млрд грн в ГП "Добропольеуголь-добыча" для того, чтобы повысить уровень добычи угля. При этом она сослалась на ранее состоявшуюся встречу министра с представителями ГП.

Кроме того, Галущенко отметил, что сейчас Минэнерго ведет переговоры с Министерством финансов с тем, чтобы заложить в государственный бюджет на следующий год средства на модернизацию шахт и мероприятия по росту добычи.

"Уверен, что это будет сделано", – сказал министр.

В ходе заседания комитета он подчеркнул важность развития собственной добычи угля, в частности, чтобы не зависеть, по его словам, "от возможных логистических преград". При этом он указал на трудности поставок угля из России и Казахстана из-за их блокады со стороны Российской Федерации.

"И мы даже не рассчитываем на то, что завтра что-то измениться в политике России, мы на это даже не смотрим", – отметил Галущенко.

По его словам, в связи с этим с проблемами по доставке угля столкнулось государственное ПАО "Центрэнерго".

"Центрэнерго", имея подписанный контракт на 660 тыс. тонн угля из Казахстана на протяжении всего ОЗП, сегодня имеет сложности с его поставками. Они ищут возможные логистические пути по доставке этого угля в Украину", – пояснил министр.

Вместе с тем, он отметил, что расчет делается на поставки угля морем, а также импорт из Польши. "19 числа первая лодка прибывает. Есть импорт, который идет из Польши. Он небольшой, но идет сейчас", – рассказал глава Минэнерго.

По подсчетам Минэнерго, в ноябре собственная добыча составит 1450 тыс. тонн, из которых 1230 тонн должны добыть частные компании и 220 тыс. тонн – государственные шахты.

"При ноябрьском потреблении 1,9 млн тонн мы видим, что эта разница должна быть покрыта импортом. Данные и частных компаний, и "Центрэнерго" говорят о том, что эта ситуация будет обеспечена", – выразил уверенность глава Минэнерго.

Как сообщалось, анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским семь грузовых судов panamax из США и Колумбии по заказу ДТЭК доставят в страну почти 470 тыс. тонн энергоугля для нужд тепловых электростанций.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ДТЭК, из них пять поставок энергоугля ожидаются из США, а две – из Колумбии. Объем каждой судовой партии от 40 тыс. тонн до 75 тыс. тонн.

Первые два судна прибудут в Украину в ноябре, четыре – в декабре, одно – в январе. "Ближайшая партия с 60 тыс. тонн угля, которую законтрактовал ДТЭК, предназначена для нужд государственной "Центрэнерго" и прибудет в Украину уже на этой неделе", – сообщили в компании.

Согласно сообщению пресс-службы ПАО "Центрэнерго" 16 ноября, генкомпания законтрактовала 1,5 млн тонн импортного энергетического угля для прохождения отопительного сезона 2021/2022 гг. Железнодорожным путем ожидается поставка 663 тыс. тонн угля из Казахстана и 300 тыс. тонн из Польши, остальной уголь (около 500 тыс. тонн) будет доставлен морем из США и Австралии.

При этом уже 19 ноября компания ожидает прибытие 60,5 тыс. тонн угля из США.

Несколькими днями ранее глава набсовета компании Денис Кудин заявлял, что "Центрэнерго" готово профинансировать введение в эксплуатацию четырех угольных лав на сумму 450 млн грн. "По нашим данным, есть четыре лавы, которые можно смонтировать в ноябре, декабре и январе. На эти лавы требуется 450 млн грн. Мы готовы подставить плечо госшахтам и финансировать их авансом. По сути, мы готовы сделать большую предоплату за уголь будущих периодов, чтобы госшахты смогли смонтировать свои лавы", – отметил Кудин в интервью "Энергореформе".

По данным за 9 месяцев года уровень добычи на "Добропольеуголь" составил 2 216,9 тыс. тонн, что почти на 41% больше показателя за аналогичный период прошлого года (1574,7 тыс. тонн).