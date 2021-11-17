Экономика

17:58 17.11.2021

Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд – глава Минэнерго

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Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд – глава Минэнерго

Украина предлагает европейским партнерам создать общий международный газовый фонд на базе собственных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства энергетики в среду со ссылкой на выступление министра Германа Галущенко в ходе онлайн-дискуссии Talks Geopolitics, организованной Центром европейской политики (EPC).

"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники Фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях", – описывается предложение Украины в документе.

Создание фонда предусматривается в рамках предложенной Украиной концепции регионального партнерства по энергетической безопасности (Regional energy security partnership, RESP) в среднесрочной перспективе.

Концепция также предусматривает обеспечение дополнительных потоков газа в район Баумгартена по украинскому маршруту предстоящей зимой, а также разработку коммерчески привлекательных условий для доставки газа из дополнительных источников в район Баумгартена, в частности, для заполнения резервных хранилищ, в более долгосрочном периоде, указано в пресс-релизе.

"Мы предложили обеспечить дополнительные потоки газа в Европу. Кроме того, мы готовы предоставить скидку на тарифы нашего оператора ГТС. И уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы", – отметил Галущенко, который цитируется в пресс-релизе.

По его мнению, объединение усилий Украины и Европы поможет "также создать гибкий и удобный для потребителей рынок, который не сможет являться предметом манипуляций".

Центр европейской политики (EPC) – это независимый некоммерческий аналитический центр, который занимается содействием европейской интеграции путем анализа и дебатов и предоставляет платформу для привлечения партнеров, заинтересованных сторон и граждан к формированию политики ЕС и дискуссии о будущем Европы.

Президентом EPC является почетный президент Европейского совета и экс-премьер-министр Бельгии Херман ван Ромпей.

Теги: #галущенко #европа #украина #пхг
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