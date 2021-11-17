Экономика

17:12 17.11.2021

Импорт э/э из Беларуси на 18 ноября не планируется – сайт ENTSO-E

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Импорт э/э из Беларуси на 18 ноября не планируется – сайт ENTSO-E

Импорт электроэнергии из Беларуси на 18 ноября не запланирован, свидетельствуют данные на сайте ENTSO-E.

Согласно данным на сайте, на все часы суток импорт составляет 0 МВт.

Накануне Минэнерго Беларуси сообщило, что республика с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", – отмечается в сообщении.

Между тем в первой половине дня среды Минэнерго страны сообщило об отключении энергоблока №1 БелАЭС от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси после отказа НКРЭКУ продлять с 1 ноября запрет на него возобновился 6 ноября с 5 МВт ежечасно, 7 ноября поставлено по 15 МВт на 4 часа, 8 ноября – 400 МВт ежечасно. С 9 ноября э/э из Беларуси идет по 415 МВТ ежечасно.

Теги: #электроэнергия #импорт #беларусь
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