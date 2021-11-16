Укрэксимбанк предоставил Запорожскому горсовету 300 млн грн сроком на 5 лет

Государственный Укрэксимбанк (Киев) предоставил Запорожскому городскому совету кредитное в размере 300 млн грн на срок до 5 лет, сообщила пресс-служба банка во вторник.

Согласно сообщению, финансирование направят на развитие транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, а также обновление материально-технической базы коммунальных предприятий.

"Запорожье имеет большой опыт работы на рынке заимствований, но Укрэксимбанк был выбран в качестве партнера впервые. В то же время, банк является одним из лидеров по объемам финансирования экономики региона, и теперь будет увеличивать кредитный портфель в том числе в муниципальной сфере и коммунальном хозяйстве", – процитировала пресс-служба члена правления банка Михаила Медко.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (241,973 млрд грн) среди 72 действующих в стране банков.