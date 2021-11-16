Экономика

19:05 16.11.2021

Укрэксимбанк предоставил Запорожскому горсовету 300 млн грн сроком на 5 лет

1 мин читать
Укрэксимбанк предоставил Запорожскому горсовету 300 млн грн сроком на 5 лет

Государственный Укрэксимбанк (Киев) предоставил Запорожскому городскому совету кредитное в размере 300 млн грн на срок до 5 лет, сообщила пресс-служба банка во вторник.

Согласно сообщению, финансирование направят на развитие транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, а также обновление материально-технической базы коммунальных предприятий.

"Запорожье имеет большой опыт работы на рынке заимствований, но Укрэксимбанк был выбран в качестве партнера впервые. В то же время, банк является одним из лидеров по объемам финансирования экономики региона, и теперь будет увеличивать кредитный портфель в том числе в муниципальной сфере и коммунальном хозяйстве", – процитировала пресс-служба члена правления банка Михаила Медко.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (241,973 млрд грн) среди 72 действующих в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #запорожье #горсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:42 12.11.2021
Правление АО "Укрэксимбанк" уволило Тельбизова и Осипова с занимаемых должностей

Правление АО "Укрэксимбанк" уволило Тельбизова и Осипова с занимаемых должностей

17:17 12.11.2021
Министр финансов потребовал обнародования результатов расследования Укрэксимбанка о нападении на журналистов "Схем"

Министр финансов потребовал обнародования результатов расследования Укрэксимбанка о нападении на журналистов "Схем"

11:15 12.11.2021
Возвращение к работе применивших к журналистам силу сотрудников пояснил Укрэксимбанк требованиями законодательства

Возвращение к работе применивших к журналистам силу сотрудников пояснил Укрэксимбанк требованиями законодательства

19:37 11.11.2021
Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

17:44 11.11.2021
Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

15:57 11.11.2021
Двух нападавших на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" восстановили в должностях

Двух нападавших на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" восстановили в должностях

19:51 10.11.2021
Чистая прибыль Укрэксимбанка за 10 мес. превысила 2 млрд грн

Чистая прибыль Укрэксимбанка за 10 мес. превысила 2 млрд грн

19:05 05.11.2021
В уголовном производстве в отношении экс-директора ЗТМК Сивака состоится новое апелляционное разбирательство – Верховный суд

В уголовном производстве в отношении экс-директора ЗТМК Сивака состоится новое апелляционное разбирательство – Верховный суд

18:18 05.11.2021
Бывший главврач запорожской больницы, где в пожаре погибли люди, уведомлен о подозрении, полиция пытается его найти

Бывший главврач запорожской больницы, где в пожаре погибли люди, уведомлен о подозрении, полиция пытается его найти

17:47 04.11.2021
Укрэксимбанк выступил ко-менеджером дебютного выпуска еврооблигаций НЭК "Укрэнерго"

Укрэксимбанк выступил ко-менеджером дебютного выпуска еврооблигаций НЭК "Укрэнерго"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Введение нормы о сборе персональных данных о получателях отправлений негативно отразится на рынке международной доставки - "Нова Пошта"

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

В Украину идут 7 судов-панамаксов с углем, отключений не будет - Зеленский

Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ОГТСУ к участию в сертификации "СевПотока-2"

Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Рост ВВП Украины в 2021г с учетом данных за III кв. может составить 3-3,5%ВВП против ожидаемых 4,6% – эксперты

ДТЭК: направляющиеся в Украину 7 судов доставят 470 тыс. тонн энергоугля из США и Колумбии в ноябре-январе

Доля "теневого" рынка ТИЭН с начала года выросла в 5 раз из-за роста акцизов – профильная ассоциация

Введение нормы о сборе персональных данных о получателях отправлений негативно отразится на рынке международной доставки - "Нова Пошта"

Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

Рада 18 ноября на внеочередном заседании рассмотрит ряд финансовых законопроектов

В Украину идут 7 судов-панамаксов с углем, отключений не будет - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА