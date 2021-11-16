Рост ВВП Украины в 2021г с учетом данных за III кв. может составить 3-3,5%ВВП против ожидаемых 4,6% – эксперты

Рост экономики Украины в 2021 году с учетом предварительных данных Государственной службы статистики за третий квартал может оказаться на уровне 3% против заложенных в госбюджете на этот год 4,6%, что будет означать отсутствие выплат по ВВП-варантам в 2023 году, полагают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

"Учитывая показатели реального ВВП в апреле-июне и июле-сентябре 2021 года, годовой рост реального ВВП Украины по итогам 2021 года вряд ли превысит 3%", – прокомментировал руководитель аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов.

"Это будет означать отсутствие выплат по ВВП-варантам в 2023 году. Таким образом, средний доход по варантам за три года (из 20-ти) составит только 0,4%", – добавил он.

Согласно предварительной оценке Госстата, по итогам июля-сентября 2021 года ВВП Украины вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года после роста на 5,4% во втором квартале и на 1,4% в первом.

По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие данные нельзя назвать неожиданными.

"Высокочастотные данные о производстве в июле-сентябре свидетельствовали, что рост ВВП был очень сдержанным. Поэтому статистика ВВП за третий квартал в целом не стала неожиданностью", - пояснил он.

Данные Госстата лишь подтвердили медленное возобновление экономики, отметил Ваврищук.

"Благоприятные условия на внешних рынках и высокий урожай существенно помогли поддержать экономический рост, но не компенсировали слабые показатели отдельных сегментов промышленности и сектора услуг. С учетом данных за третий квартал остается мало надежды на то, что рост ВВП по итогам 2021 года превысит 3%. Для этого экономика должна вырасти в четвертом квартале более чем на 5% в годовом измерении. Однако это маловероятно из-за карантинных ограничений, вызванных ростом заболеваемости", – пояснил глава департамента ICU.

"Такая оценка (роста экономики - ИФ) оказалась ниже ожидаемой. Например, НБУ прогнозировал рост по итогам третьего квартала рост на 4%. Очевидно, эффект хорошего урожая сместится на конец года, то есть на четвертый квартал. В то же время последний квартал года уже проходит в кризисном режиме – энергетический кризис, миграционный, стягивание РФ вооружений к украинской границе. Все это играет против инвестиций в Украине и, вероятно, окажет негативное влияние на экономический рост в октябре-декабре", – комментирует экс-первый заместитель министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Павел Кухта.

"Очевидно, ВВП Украины может выйти по итогам года на 3%, то есть действительно не будет платежей по ВВП-варантам в 2023 году", – добавил он.

По мнению Кухты, такой рост в отношении других стран региона является очень медленным. "Скажем, Польша, по прогнозу МВФ, должна выйти на допандемийный рост в 5% по итогам этого года", – указал Кухта.

В то же время, по мнению советника президента Украины Олега Устенко, Украина при негативном сценарии в 2021 году может выйти минимум на 3,5%.

"Минимальный рост, который мы можем показать при негативном сценарии - 3,5% ВВП в 2021 году", – сказал он в комментарии агентству.

Устенко напомнил, что МВФ в октябре снизил прогноз роста мировой экономики на 0,1 п.п. до 5,9%.

По мнению советника президента, более низкий рост экономики негативно скажется на государственном бюджете, который построен на прогнозе роста в 4,6% в этом году. "Скорее всего, рост экономики в этом году составит около 3,5% ВВП, но сам объем ВВП в долларовом эквиваленте сейчас находится на уровне исторического максимума и по результата этого года выйдет на $180-185 млрд. Это даже выше довоенных показателей", - указал Олег Устенко.

"Среди факторов, которые замедляют рост экономики, это, во-первых, изменения на внешних рынках, во-вторых – достаточно высокий уровень теневой экономики. Величина уровня теневой экономики, похоже, значительно выше оценки Министерства экономики. Я бы определил уровень теневого сектора в около 50% ВВП. Эта цифра существует традиционно на протяжении последних двух десятилетий", – пояснил советник президента.

Он подчеркнул, что перед новоназначенным первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко стоит задание снизить уровень тенизации экономики как минимум за счет активной активной дерегуляции, например, "регуляторной гильотины".

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%, в первом квартале этого года на 2,2%. Рост во втором квартале этого года Госстат предварительно оценил в 5,4%, однако затем улучшил оценку до 5,7%.

Правительство Украины ожидает по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1%.