Экономика

17:10 16.11.2021

ДТЭК: направляющиеся в Украину 7 судов доставят 470 тыс. тонн энергоугля из США и Колумбии в ноябре-январе

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ДТЭК: направляющиеся в Украину 7 судов доставят 470 тыс. тонн энергоугля из США и Колумбии в ноябре-январе

Анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским семь грузовых судов panamax из США и Колумбии по заказу ДТЭК доставят в страну почти 470 тыс. тонн энергоугля для нужд тепловых электростанций.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ДТЭК, из них пять поставок энергоугля ожидаются из США, а две – из Колумбии. Объем каждой судовой партии от 40 тыс. тонн до 75 тыс. тонн.

Первые два судна прибудут в Украину в ноябре, четыре – в декабре, одно – в январе. "Ближайшая партия с 60 тыс. тонн угля, которую законтрактовал ДТЭК, предназначена для нужд государственной "Центрэнерго" и прибудет в Украину уже на этой неделе", - отметили в компании.

В "ДТЭК" также напомнили, что кроме поставок по морю компания импортирует уголь из Польши. В августе "ДТЭК Энерго" подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тыс. тонн энергетического угля из Польши. Первое соглашение – с угледобывающим предприятием Bogdanka, которое предусматривает поставку угля в период с августа 2021 года по январь 2022 года включительно. Второе соглашение – на поставку в сентябре 20 тыс. тонн угля из польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze. Также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана.

Всего в сентябре-октябре "ДТЭК Энерго" было импортировано около 356 тыс. тонн угля.

"Таким образом, в настоящее время общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн тонн. На этом компания не останавливается и ведет переговоры о дополнительных объемах импортного угля", - отметили в пресс-службе.

В "ДТЭК Энерго" также напомнили, что в январе-октябре этого года на шахтах компании было добыто 13,7 млн тонн угля марки "Г". Для обеспечения стабильной непрерывной добычи за этот период на шахтах компании ввели в работу 23 новых лавы. В частности, в октябре было добыто 1,4 млн тонн угля и запущены две новых лавы. Всего же в этом году компания планирует добыть около 17 млн тонн газового угля, а к концу года – ввести в работу еще шесть новых лав.

"Из-за нестабильной работы государственной тепловой генерации предприятия "ДТЭК Энерго" были вынуждены нести повышенную нагрузку и компенсировать дефицит электроэнергии в системе. В конце октября работало одновременно от 28 до 30 блоков ТЭС "ДТЭК Энерго" из 36 всех работающих в энергосистеме блоков ТЭС и ТЭЦ. Отпуск э/э в октябре составил почти 2,5 млрд кВт-ч, что на 18% выше показателя октября прошлого года. Максимальную нагрузку компания несла и в другие периоды: сентябре, июле и январе этого года", - резюмировали в пресс-службе.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Установленная электрическая мощность тепловой генерации в составе "Востокэнерго", "Днипроэнерго" и "Захидэнерго" – 13,5 ГВт.

Теги: #суда #уголь #тепло #дтэк
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