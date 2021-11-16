Экономика

16:05 16.11.2021

Введение нормы о сборе персональных данных о получателях отправлений негативно отразится на рынке международной доставки - "Нова Пошта"

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Введение нормы о сборе персональных данных о получателях отправлений негативно отразится на рынке международной доставки - "Нова Пошта"

Группа компаний "Нова Пошта" крайне негативно относится к возможному введению обязательств для операторов почтовой связи и логистической доставки по сбору копий паспортов и идентификационных кодов получателей посылок, которое предусмотрено в связанных законопроектах №4279/4278 от 28 октября 2020 года.

"Тотальный контроль посредством поименного отслеживания покупок каждого отдельного гражданина приведет лишь к тенизации этого рынка и перетеканию потоков этих товаров в серые и черные схемы. Эта норма отнимает возможность у украинцев покупать на международных e-commerce площадках", - отмечается в сообщении "Нова Пошта" во вторник.

В целом, по мнению компании, указанные законодательные инициативы актуальны и необходимы, за исключением этой конкретной правки, которая была внесена уже после того, как текст законопроекта был согласован между всеми сторонами, во время предварительного публичного обсуждения.

Данной правкой предусмотрено, что все получатели международных экспресс- и почтовых отправлений должны обязательно указывать информацию о идентификационном коде получателей отправлений или серии и номере паспорта.

"Это нововведение приведет к тому, что значительное количество получателей просто откажется предоставлять свой идентификационный код или паспорт, а это, в свою очередь, к скоплению тысяч отправлений на складах перевозчиков, которые мы просто не сможем обработать и выдать клиентам", - подчеркивают в компании.

В "Новой Поште" также отметили, что эта правка не согласуется с законодательством Украины о защите персональных данных.

"Фактически получатели будут вынуждены раздавать свои данные налево и направо. При этом и экспресс-перевозчики, и государство должны обеспечить понятные механизмы сбора, обработки и использования персональных данных, которые должны быть прозрачны для лиц, чьих персональных данных это касается", - считают в компании.

Как сообщалось, АО "Укрпошта" и "DHL Express Украина" также выступили против подобной инициативы.

Теги: #данные #нова_пошта #украинцы
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