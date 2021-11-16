Экономика

12:11 16.11.2021

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

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Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

Спотовая цена газа взлетела до $1046 за тысячу кубометров (впервые с 26 октября) после новостей о приостановке сертификации "Северного потока 2" германским регулятором.

Цена газа растет второй день после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь. При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах.

Во вторник днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала 88,9 евро за МВт.ч, то есть $1046 за тысячу кубометров.

Минимального значения за месяц цена газа достигала в самом начале - $747 за тысячу кубометров.

Теги: #газ #северный_поток_2 #цена
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