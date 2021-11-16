Рада 18 ноября на внеочередном заседании рассмотрит ряд финансовых законопроектов

Верховная Рада в четверг, 18 ноября, проведет внеочередное пленарное заседание, на котором рассмотрит ряд вопросов в сфере экономики и финансов. Заседание инициировал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"В повестке дня законопроекты: №5315 – о страховании; №5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора; №5542-1 – по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн. с 1 января 2023 года", - написала Палийчук в Телеграмм.

Кроме того, в повестку дня внесены законопроекты №5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг, а также №5688 и №5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.