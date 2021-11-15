Расходы госбюджета на борьбу с COVID-19 за 10 мес.-2021 составили 31 млрд грн при плане на год 41,5 млрд грн

Расходы государственного бюджета на борьбу с COVID-19 за январь-октябрь 2021 года составили 31 млрд грн из 41,5 млрд грн запланированных на весь год, сообщило Министерство финансов.

"За 10 месяцев 2021 года расходы на борьбу с COVID-19 проведены в размере 31 млрд грн", – сообщается на сайте министерства в понедельник.

При этом 14,6 млрд грн составили расходы на оплату услуг экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с COVID-19, на закупку вакцин - 9,8 млрд грн.

"В целом на лечение больных COVID-19 и услуг вакцинации в рамках программы медгарантий в 2021 году направлено 20,2 млрд грн, а на закупку вакцин - 10,5 млрд грн средств государственного бюджета. Также Украина получила дополнительно 8 млн доз вакцин от международных партнеров", – указал Минфин.

По его данным, в январе-октябре выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги госпитализаиции пациентов с COVID-19 - 14 млн грн из предусмотренных 55 млн грн, на обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирвоания - 600 млн грн из предусмотренных 1,4 млрд грн.

В Минфине подчеркнули, что изменения в госбюджет-2021 предусматривают на эти цели еще 800 млн грн.

Минфин также указал, что расходы госбюджета на борьбу с COVID-19 за 10 месяцев также включают: 2,9 млрд грн на соцподдержку населения в условиях карантина, 0,8 млрд грн - на выплату больничных, 1,5 млрд грн - на выплаты по частичной безработице (при плане в 1,6 млрд грн).

При этом расходы на борьбу с COVID-19 в заведениях образования составили 18,3 млн грн при предусмотренных на эти цели 1 млрд грн, подчеркнул Минфин.