Экономика

18:43 15.11.2021

Минагрополитики не видит предпосылок для удорожания подсолнечного масла в Украине

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Минагрополитики не видит предпосылок для удорожания подсолнечного масла в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе не видит предпосылок как для роста цен на подсолнечное масло в Украине, так и для его существенного снижения, сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития в понедельник.

"Предпосылок для дальнейшего роста цен на подсолнечное масло мы абсолютно не видим. Будут ли предпосылки для его снижения – много месяцев фьючерсы показывают, что нет, но рынок тяжело спрогнозировать. Потому в краткосрочной и долгосрочной перспективе предпосылок для роста мы не видим", - подчеркнул замминистра.

По его данным, снижение цен на подсолнечное масло может начаться в середине декабря после окончания сбора семян подсолнечника.

"В начале декабря будет прогноз USDA, тогда можно будет прогнозировать возможность снижения цен, а пока считаем, что она останется на прошлогоднем уровне плюс-минус 5-7%, но это больше курсовая разница, вызванная происходящей некоторой девальвацией (доллара – ИФ)", - уточнил Высоцкий.

В ходе заседания глава Госслужбы статистики Игорь Вернер уточнил, что в мае 2021 года подсолнечное масло стоило в среднем 62 грн/л, июне-августе – порядка 64 грн/л, а в сентябре-октябре подешевело до 62,69 грн/л.

Высоцкий также напомнил, что Министерство экономики в апреле 2021 года подписало меморандум о взаимопонимании с экспортерами, ограничивающий экспорт подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, сентябрь-июль) на уровне 5,38 млн тонн чтобы избежать физического дефицита этого продукта в Украине.

По данным замминистра, всплеск экспорта подсолнечного масла в апреле-июне 2021 года был настолько велик, что существовал риск его "полного вывоза" из страны и возникновения дефицита.

Как сообщалось, подсолнечное масло в январе-сентябре 2021 года подорожало на 61,6% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. В сентябре нынешнего года оно стало стоить дороже по сравнению с началом 2021 года на 43,7%, а по сравнению с сентябрем 2020 года – на 71,7%.

Теги: #прогноз #подсолнечное_масло #цена
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