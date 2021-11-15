Производители "зеленой" э/э уже получили свыше 10 млрд грн от евробондов "Укрэнерго" - глава энергокомитета

Производителям электроэнергии из возобновляемых источников уже перечислено свыше 10 млрд грн от еврооблигаций, привлеченных НЭК "Укрэнерго", сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Из общей суммы в 19,3 млрд грн уже на общую сумму свыше 10 млрд грн платежек подписано, и средства отправлены соответствующим компаниям-производителям э/э. Процесс по осуществлению платежей продолжается", – написал он в своем Телеграмм-канале в понедельник.

При этом он отметил, что смена руководства ГП "Гарантированный покупатель" не повлияла на расчеты с "зеленой" энергетикой.

Как сообщалось, по данным экс-директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") Константина Петриковца, "Ощадбанк" 12 ноября после 21:00 направил производителям электроэнергии из ВИЭ 5,6 млрд грн из полученных 11 ноября 19,3 млрд грн от размещения НЭК "Укрэнерго" евробондов.

Ранее он, а также депутат Алексей Гончаренко утверждали, что средства от еврооблигаций заблокированы в Ощадбанке.

"Ощадбанк в своих действиях всегда руководствуется действующим законодательством и правилами системы электронных платежей НБУ, а также действующими договорами по РКО. Все платежи в банке производятся в штатном режиме в соответствии с поручениями клиентов", – прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию в Ощадбанке.

Сам Петриковец в субботу заявил, что его увольнение связано с отказом выполнять незаконные поручения и направлять средства от евробондов не по назначению.

Кабмин и Минэнерго объяснили субботнее увольнение Петриковца его непрофессионализмом и возможным нанесением убытков государству.

Представители ВИЭ-генерации выразили надежду, что выборочные оплаты все-таки связаны с техническими вопросами, а не блокированием средств от евробондов, указав, что направление их не по назначению станет большим ударом по репутации Украины.