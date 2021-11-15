Стефанчук: Рада может рассмотреть госбюджет-2022 в конце ноября - начале декабря

Верховная Рада вероятно рассмотрит проект государственного бюджета на 2022 год во втором чтении на следующей пленарной неделе, заявляет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Следующая пленарная неделя у нас скорее всего будет бюджетная пленарная неделя", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он призвал руководителей фракций и групп "активно изучить те предложения, которые предоставлены (к проекту госбюджета на 2022 год - ИФ)".

Спикер также предложил подавать предложения к проекту сметы Верховной Рады на следующий год, "потому что вместе с бюджетом мы должны принять и смету Верховной Рады на следующий год".

Согласно календарному плану Верховной Рады следующая пленарная неделя состоится 30 ноября - 3 декабря.