Экономика

10:59 15.11.2021

Средства от "зеленых" евробондов "Укрэнерго" пойдут только на выплаты "зеленой" энергетике – глава Минэнерго

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Средства от "зеленых" евробондов "Укрэнерго" пойдут только на выплаты "зеленой" энергетике – глава Минэнерго

Обеспечение срочных выплат производителям "зеленой" электроэнергии средств, полученных от продажи "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, - такую первую задачу поставил министр энергетики Герман Галущенко назначенному правительством 13 ноября и.о. директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") Вадиму Улиде.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что средства, полученные "Укрэнерго" от продажи "зеленых" облигаций, будут использованы исключительно для выплат на "зеленую" энергетику, как это прописано в решении правительства", - цитирует пресс-служба слова главы Минэнерго с представления руководителя "ГарПок" в пресс-релизе в понедельник.

Как сообщалось, возглавлявший до последнего времени "ГарПок" Константин Петриковец назвал причиной своего увольнения отказ направить не по назначению 19,3 млрд грн полученных от "Укрэнерго" средств от "зеленых" еврооблигаций, которые были привлечены НЭК для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

По его словам, эти средства были заблокированы в Ощадбанке.

"Ощадбанк в своих действиях всегда руководствуется действующим законодательством и правилами системы электронных платежей НБУ, а также действующими договорами по РКО. Все платежи в банке производятся в штатном режиме в соответствии с поручениями клиентов", – прокомментировали агентству "Интенрфакс-Украина" эту информацию в Ощадбанке.

В то же время Кабмин и Минэнерго назвали причиной увольнения Петриковца непрофессионализм и возможное нанесение убытков государству при продаже электроэнергии на рынке.

Теги: #галущенко #евробонды #зеленая_энергетика
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